Шкиль выиграл «войну» с Герман

Суд обязал советницу президента Анну Герман опровергнуть неправдивую информацию о квартирах депутат от БЮТ Андрея Шкиля.

Как сообщила пресс-служба депутата, Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского суда, согласно которому Герман обязана признать распространенную ею информацию о получении Шкилем двух государственных квартир не соответствующей действительности.

Кроме того, Герман должна оплатить депутату возмещение морального ущерба в размере 1300 гривен, говорится в сообщении.

Как отмечается, Герман обязана опровергнуть свои обвинения в течение месяца.

"Суд также обязал телеканал "Интер" в ближайшем выпуске телепередачи "Большая политика с Евгением Киселевым" предоставить Анне Герман (за ее собственный счет) эфирное время для опровержения распространенной ею недостоверной информации", - говорится в сообщении.

Как известно, 29 февраля 2008 во время трансляции программы "Свобода" на телеканале "Интер" Герман заявила о том, что Шкиль "бесплатно и без очереди получил две квартиры в прошлом и в позапрошлом созыве".

Украинская правда