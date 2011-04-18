Милиция возбудила уголовное дело по факту гибели в ДТП регионала

Милиция возбудила уголовное дело по факту гибели в дорожно-транспортном происшествии народного депутата от Партии регионов Николая Лисина.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Дело возбуждено согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющие транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения).

Как сообщал УНИАН, депутат Н.Лисин (1964 года рождения) погиб в Киеве ночью 16 апреля. По данным милиции, Н.Лисин, двигаясь на автомобиле "Lamborghini gallardo", по неизвестным причинам совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль, потеряв управляемость, выехал на зеленую зону, где наехал на рекламную конструкцию АЗС.

От полученных травм Н.Лисин скончался на месте происшествия.