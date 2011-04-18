Янукович сегодня будет встречать Баррозу

09:29, 18 апреля 2011
Политика
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Запланирована пресс-конференция

В понедельник, 18 апреля, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет встречу с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча начнется в 12.00 в Администрации Президента Украины.

После этого состоятся переговоры в расширенном составе под председательством Президента Украины и Президента Европейской Комиссии.

Также В.ЯНУКОВИЧ и Ж.БАРРОЗУ пообщаются с представителями средств массовой информации.

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