Янукович сегодня будет встречать Баррозу
09:29, 18 апреля 2011Политика
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Запланирована пресс-конференция
В понедельник, 18 апреля, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет встречу с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча начнется в 12.00 в Администрации Президента Украины.
После этого состоятся переговоры в расширенном составе под председательством Президента Украины и Президента Европейской Комиссии.
Также В.ЯНУКОВИЧ и Ж.БАРРОЗУ пообщаются с представителями средств массовой информации.
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