Россия не намерена ограничиваться Таможенным союзом

Следующим этапом в случае вступления Украины в таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном будет Единое Экономическое пространство.

Об этом заявил ответственный секретарь комиссии союза Сергей Глазьев в интервью газете Коммерсант.

"В рамках ТС создается общий рынок товаров, который носит незавершенный характер, поскольку у разных стран отличаются антимонопольное регулирование, налоговые системы. Следующим этапом станет Единое экономическое пространство", - заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, что Украину приглашают именно в ЕЭП, а не в ТС, он сказал: "Украине не имеет смысла останавливаться на этапе Таможенного союза. Отмена экспортных пошлин у нас достигается именно в рамках ЕЭП".

"Теоретически для Украины можно сделать исключение и отменить таможенные пошлины уже на этапе ТС, но только ЕЭП решает ключевые для Украины вопросы: снижение транспортных тарифов, доступ к энергоносителям и, что особенно важно для многих украинцев,– решение проблем ваших трудовых мигрантов", - заявил Глазьев.

Он также отметил, что документы, ратифицированные Украиной в 2004 году по ЕЭП, "не в полной мере соответствуют тому, чем страны располагают сегодня.

"Первоначальный пакет по ЕЭП сильно трансформировался, поэтому Украине, по сути, придется заново начинать процесс присоединения. Но хочу отметить, что ТС – это достаточно обязывающая форма интеграции. Оговорки наподобие "мы присоединяемся только в той части, которая не противоречит украинской Конституции", равно как и другие туманные ограничения, которые Украина любила декларировать раньше, в данном случае работать не будут", - заявил он.

Глазьев также отметил, что теоретически Украина может создать зону свободной торговли с Евросоюзом, а потом инициирует вступление в ТС, но ЕС этого не позволит.

"Теоретически Киев и потом сможет к нам присоединиться, но фактически Евросоюз не разрешит этого сделать. Для нас это очевидно – мы же видим, какое давление идет со стороны ЕС. Кроме того, в этом случае нам потребуется провести унификацию торговых режимов, так что мы предложим ЕС распространить украинское соглашение о ЗСТ на все 4 государства", - сказал он.

Глазьев также отметил, что Украина так и не объяснила, что подразумевается под форматом "3+1".

"Никаких объяснений по формату "3+1" не было. Более того, я могу доказать, что достичь прогресса вне Таможенного союза будет невозможно. Потенциал зоны свободной торговли (ЗСТ) для облегчения кооперации полностью исчерпан. Единственный вариант – полноценное участие Украины в работе ТС. Все другие формулы не имеют под собой почвы, и мы проинформировали Киев об этом", - сказал он.

Украинская правда