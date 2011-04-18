С делом Кучмы покончат через несколько дней?
04:41, 18 апреля 2011Политика
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Пшонка поведал в телеэфире
Следствию необходимо несколько дней для завершения расследования дела относительно экс-президента Леонида Кучмы.
Об этом заявил генпрокурор Виктор Пшонка в эфире телеканала "Интер".
"Следствие на завершении расследования этого дела. Несколько дней следствию необходимо, чтобы завершить расследование этого дела, окончательно предъявить обвинение Кучме", - сказал он.
Как известно, Кучма обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, приведших впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 г.).
Записи экс-майора управления Госохраны Николая Мельниченко признаны вещественным доказательством по делу.
Кучма находится на подписке о невыезде.
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