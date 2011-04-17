Газовое дело в отношении Тимошенко организовала СБУ

Экс-премьер Юлия Тимошенко единолично приняла невыгодное для государства решение при заключении газовых контрактов в 2009 году.

Об этом заявил генпрокурор Виктор Пшонка в эфире телеканала "Интер".

"Известно, что Тимошенко единолично, без согласования с правительством, приняла то решение, которое было экономически невыгодно для государства", - отметил он.

"К тому времени была 179 долларов цена за газ. При подписании соглашения, стала базовая цена 450 долларов за 1 тысячу кубометров газа", - отметил Пшонка.

"Материалы мы получили от Службы безопасности Украины", - добавил он, пояснив, что "речь идет о национальной опасности и экономической опасности государства".

Как известно, ГПУ возбудила уголовное дело в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко по факту превышения власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов в 2009 году.

Украинская правда