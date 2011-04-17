Сенаторы США обеспокоены ухудшением инвестиционного климата и регрессом политических свобод в Украине.

Об этом американские сенаторы – члены делегации Конгресса США заявили сегодня в Киеве во время встречи с лидером "Батькивщины" Юлией ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

"Мы получаем очень тревожные сигналы от наших бизнесменов. Особое беспокойство вызывают ухудшение условий для ведения бизнеса, коррупция, введение правительством квот на сельскохозяйственную продукцию и регресс политических свобод в Украине", - подчеркнул сенатор Джефф СЕШИНС.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в Украине происходит “эрозия демократии и установлена авторитарная система правления”. Об этом, по ее словам, свидетельствуют, в частности, “систематическое нарушение Конституции и законов Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и подвластным ему правительством, пренебрежение правами и свободами людей, запугивания и репрессии власти против оппозиции, подчинение правосудия и судебной системы Администрации Президента, цензура, избиение и исчезновение журналистов”.

"Год назад Украина села в поезд, который следует в обратном направлении от демократии и европейской интеграции. Без внедрения настоящих ценностей инвестиционный климат в Украине не улучшится. К сожалению, сейчас олигархи ЯНУКОВИЧА приватизировали все сферы жизни Украины – экономическую, политическую и социальную", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сенаторы США подчеркнули, что Украина является стратегическим партнером США и очень важно вести диалог относительно двустороннего сотрудничества не только с действующим правительством Украины, но и с оппозицией.

Сенаторы также высоко оценили усилия Ю.ТИМОШЕНКО и ее партии относительно защиты демократических ценностей в Украине.

В состав делегации Конгресса США входят: сенаторы Джон КИЛ, Джефф СЕШИНС, Майкл Дин КРЕЙПО и Рон ДЖОНСОН.