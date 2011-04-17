МВФ напомнил Украине об обещаниях

МВФ продолжит выделение денег Украине после проведения пенсионной реформы и повышения цены на газ.

Об этом заявил глава Европейского департамента МВФ Антонио Боргес во время встречи МВФ и мирового банка, сообщает телеканал "Интер".

"Мы активно сотрудничаем с украинским правительством. Но и вызовы - довольно серьезные. Самые большие проблемы - в сфере налогов и финансов", - сказал он.

"Мы хотим, чтобы страна выполняла свои обязательства: проводила пенсионную реформу, повышала цены на газ. Как только это произойдёт - мы продолжим выделение денег", - добавил Боргес.

Как известно, миссия МВФ посетит Украину 10-20 мая для встреч с властями. После визита представителей фонда, будет решаться вопрос о выделении очередного транша кредита stand by в размере 1,5 миллиардов долларов.

Украинская правда