В ДТП погиб нардеп-регионал

Сегодня в Киеве в дорожно-транспортном происшествии погиб народный депутат Украины от Партии регионов Николай Лисин.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел, ДТП произошло в 2 часа ночи на улице Заболотного.

Как отмечается в сообщении, депутат Н.Лисин, двигаясь на автомобиле "Lamborghini gallardo", по неизвестным причинам совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль, потеряв управляемость, выехал на зеленую зону, где совершил наезд на рекламную конструкцию АЗС.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.