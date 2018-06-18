Как «казаки» за Таможенный союз агитировали

Впервые за всю историю казачества появился «стратегический кремлевский казак»… Засланные казачки были, но таких – еще ни одного... Глазьев – тоже казак?..

Вопрос присоединения Украины к Таможенному союзу России, Украины и Казахстана стал в последние недели темой №1 для публичного обсуждения. Поток мнений, оценок и комментариев хлынул весенним паводком.

Пока что имеется вполне категоричный ответ украинского руководства — создание Зоны свободной торговли с ЕС для Украины – приоритет, что автоматически исключает членство в Таможенном союзе.

На каждом углу заявляя о совершеннейшей аполитичности ТС и упрекая его противников в игнорировании экономических выгод в угоду идеологии, апологеты союза сорвались в отчаянную демагогию. Ярчайшим свидетельством тому стал круглый стол под названием «Единому казачеству славянских народов – единое таможенное пространство», состоявшийся в УНИАН 14 апреля.

Слет атаманов

Упомянутый круглый стол, наверное, стоило бы просто проигнорировать, учитывая откровенную маргинальность его участников. Чего стоит только количество приглашенных атаманов, а так же их «изобретательность» в придумывании названий для своих организаций. Вот выдержка из списка участников круглого стола: верховный атаман «Днепровской сичи»; верховный атаман «Союза казацких организаций Украины»; верховный атаман ВОО «Свободные казаки»; главный атаман «Слобожанского казачества объединенного»; главный атаман ВОО «Свободное казачество Украины»; верховный атаман МОО «Международный комитет Всеукраинского казачества»; верховный атаман МОО «Союз казацких формирований»…

Присутствовало среди приглашенных и некоторое количество президентов и директоров, включая президента загадочной организации Международный союз общественных организаций «Союза рабочих Чернобыля» и директора не менее подозрительного «Центра технологий усовершенствования качества жизни». Что тут скажешь – с точки зрения представленных организаций, мероприятие вполне тянет на симпозиум «Методология профилактики весеннего обострения у народонаселения».

Однако, среди докладчиков круглого стола фигурировал Сергей Глазьев – вот уж действительно человек-легенда, нашим атаманам до него расти и расти. Серьгей Юрьевич родился в Запорожье, отсюда по видимому и его тяга к казачеству, начал свою карьеру во времена СССР, как способный молодой экономист. В российских властных структурах занимал различные посты с 1991 года. Как считают российские политологи, в карьере Глазьева найдет что-то близкое любой избиратель: он сумел поработать и с «реформаторами» Гайдара, и с «державниками» генерала Лебедя, и с «политиками без убеждений» в окружении Егора Строева, и с коммунистами Зюганова. Глазьев был депутатом Госдумы РФ 1-го, 3-го и 4-го созывовов, являлся сопредседателем национал-социалистической фракции «Родина», известной своими крайне антиукраинскими настроениями. В 2004 году баллотировался в президенты России. На политической биографии Глазьева масса темных пятен, в его адрес очень резко и нелицеприятно высказался не один бывший политический соратник – кому интересно, все это можно прочесть российских СМИ, благо, в Интернете многое сохранилось.

Мы же только напомним, что в разгар экономического кризиса 2008 года Глазьев в своей статье совершенно серьезно выстраивал конспирологическую версию о планах США втравить Украину в войну с Россией. Главным антигероем естественно был «контролируемый из Вашингтона Ющенко». России же господин Глазьев советовал «сделать свой выбор — взять свою долю ответственности за Малороссию — колыбель российской цивилизации во главе с Киевом — матерью городов русских». Согласитесь, что подобные заявления — это не политическая позиция, а диагноз.

Но вернемся к теме казачества и Таможенного союза. В ноябре 2008 года Глазьев был назначен на пост заместителя генерального секретаря Евразийского экономического сообщества, а в феврале 2009 года занял пост ответственного секретаря таможенной комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Таким образом, присутствие первого лица ТС на казачьем «курултае» все же требует уделить этому мероприятию внимание.

Творческое переосмысление темы Таможенного союза

Начнем с атамана-президента «Международной академии казачества» Михаила Ямненко, который по его же словам с 21 марта является председателем Национального совета казаков Украины. «Сегодня, как и много сотен лет назад казачество – это способ жизни казацкого народа, - заявил Ямненко. - Мы, казаки Украины, России и Белоруссии имеем общие славянские корни. Наш народ разделен государственными границами, но пришло время не говорить о казаческом народе, а на практике его воссоздать и развивать. Задача национального совета казаков Украины подтвердить статус казака как представителя казацкого народа. В Российской Федерации, согласно переписи населения, статус казака подтвердили около 8 миллионов человек. У нас общие программы развития. Мы сыны православной веры — народ единый у нас».

Оказывается, в Украине существует целый казачий народ, который ждет не дождется воссоединения со своими российскими и белорусскими соплеменниками. Кто-то скажет что мы передергиваем, но в идеях Ямненко несомненно прослеживается угроза территориальной целостности Украины.

Но как говорить о Таможенном союзе и не вспомнить об экономике. Ямненко в данном случае решил сосредоточиться на сельском хозяйстве. «Нами разработана пилотная программа приграничного сотрудничества казачьих фермерских хозяйств Украины и Российской Федерации на 2011-2015 годы. Она позволит расширить экспортный потенциала товаропроизводителей приграничных регионов Украины и России в рамках реализации продовольственной программы ООН», - заявляет атаман-президент.

Подверстать под Таможенный союз продовольственную программу ООН – это, безусловно, очень весомо, но, к сожалению, под конец своей речи Ямненко несколько теряет логическую нить, заявляя буквально следующее: «Вся Европа сегодня стирает между своими государствами границы — пора и нам вернуться в цивилизованный мир. Для единого казачества славянских народов без единого таможенного пространства развитие невозможно. Мы, казаки, за единое таможенное пространство». Вот и пойми теперь, что хотел сказать глава казачьей академии — то ли он за создание ЗСТ с ЕС, то ли за ТС.

Герои, орденоносцы или аферисты?

Стоит напомнить, что в 2009 году Ямненко присвоил от имени своей академии звание «Героя казацкого народа» Виктору Ющенко. Хотелось бы поинтересоваться у господина Глазьева, как он оценивает подобный жест Ямненко. Но дело даже не в этом, самое смешное, что неуемный Ямненко прямо на круглом столе дал «Героя казацкого народа» самому Глазьеву. По истине, многовекторность и щедрость «Международной академии казачества» не знает границ.

В качестве полномочного представителя казачьей академии в России на круглом столе выступил президент Автономной некоммерческой организации «Кремлевская стратегия» некто Вадим Мингалев. На сайте АНО «Кремлевская стратегия» черным по бело-сине-красному скромно написано, что данная организация создана в целях претворения в жизнь Указов Президента РФ и Постановлений Правительства Российской Федерации. Возглавляемая Мингалевым «Кремлевская стратегия» имеет очень широкий круг интересов – от организации конкурса красоты «Мисс & Миссис СНГ-Евразия» до поддержки международного проекта "Арктида". Как отмечено на сайте «Кремлевской стратегии», данный проект реализуется исключительно в поддержку задач поставленных руководством России по освоению арктического бассейна. Там же уточняется, что «реализация проекта осуществляется с использованием уникальной методики "нейро-тактильного программирования" (НТП). Данная методика воздействует на организм человека с целью кардинального улучшения практически всех физических и физиологических показателей». НТП – это, по-видимому, дальнейшее развитие темы НЛП - нейролингвистического программирования, используемого в альтернативной психотерапии.

Многое можно почерпнуть об этом «кремлевском казаке», если набрать в Интернете два слова подряд: «Мингалев» и «афера». Это сочетание рисует в «Гугле» интереснейшую картину жизненного пути и деяний упомянутого господина…

На круглом столе Мингалев вкратце напомнил о том, почему присоединение к Таможенному союзу с Россией-Беларусью-Казахстаном даст серьезный толчок экономическому развитию Украины. Затем поздравил предыдущего оратора — Ямненко с назначением его полномочным представителем АНО «Кремлевская стратегия» в Украине. Ямненко не растерялся и в ответ наградил Мингалева, вручив ему подарок от академии. Всем спасибо, все довольны.

Мы же порадуемся тому, что у нас впервые за всю историю казачества появился настоящий «стратегический кремлевский казак». Засланные казачки были, но таких – еще ни одного. Но на этом раздача наград не закончилась, Мингалев вручил орден Дмитрия Донского еще однму участнику круглого стола Александру Костюку (он был одним из 76 претендентов на пост киевского мэра в 2008 году). Награду Костюк, естественно, получил за вклад в дело присоединения Украины к Таможенному союзу. К тому же, по словам Мингалева, особого внимания заслуживает тот факт, что Костюк владеет участком земли в том самом районе, где родился гетьман Богдан Хмельницкий. Согласимся, что это действительно немаловажный факт для получения награды.

Краткая речь растроганного Костюка стала достойным завершением торжественной части заседания. «Очень важно снимать экономические барьеры, но я думаю, что после этого будут сниматься и другие барьеры. Какие же тогда барьеры у нас еще останутся? Останется то, что было когда-то, то, что помнит наше поколение, когда мы были единым государством, и было лучше. Я думаю, что все так и будет, мы идем к этому».

После этого остается только пожелать казакам – кремлевским и не только – далекого пути.

Петр Черных