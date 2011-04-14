Экс-глава Нафтогаза дал показания против Тимошенко?

Против экс-председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубины Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в связи с газовыми соглашениями, заключенными 19 января 2009 года между хозяйствующими субъектами Украины и России - «Нафтогазом» и «Газпромом».

В 2009 году в присутствии премьера Украины Юлии Тимошенко и главы российского правительства Владимира Путина главы газовых компаний двух государств подписали два контракта – т.н. транзитный и контракт на поставку газа в Украину.

Как сообщают источники ZN.UA, О.Дубина уже вызывался на допрос в Генпрокуратуру и давал показания. По сведениям источников, именно эти показания стали одним из поводов для возбуждения нового уголовного дела против Ю.Тимошенко.

Вчера Генпрокуратура предъявила обвинение Ю.Тимошенко в превышении должностных полномочий при составлении соглашения на поставки российского газа в 2009 году. По словам заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, ущерб государству, причиненный действиями экс-премьера, составил более 1,5 млрд грн.

В то же время, глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий Бойченко в беседе с корреспондентом ZN.UA не смог подтвердить или опровергнуть информацию о возбуждении уголовного дела против О.Дубины. «Будет официальная информация – мы сообщим», — заверил он.