Ющенко увидел «большой политический подтекст» в деле против Кучмы

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что дело против другого экс-президента Леонида КУЧМЫ было возбуждено с целью поставить в зависимость некоторых политиков и олигархов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЮЩЕНКО выразил в интервью журналистам.

При этом экс-президент заметил, что его мнение может иметь лишь субъективный характер, но из тех обвинений, которые звучат в адрес Л.КУЧМЫ, как он понимает, исковые сроки уже истекли.

«Логически, что ему ничего не угрожает, если послушать юристов… Показать в очередной раз зависимость фигурантов, начиная от олигархов, по отношению к действующей власти, это дело - это хороший случай, это красивый случай укоротить поводок для некоторых политиков, чтобы они стали более удобными для власти», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что дело против Л.КУЧМЫ имеет большой политический подтекст.

С другой стороны, заметил В.ЮЩЕНКО, лишь недавно появились свидетельства бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА, который мог дать очень важные свидетельства.

«И использовать его свидетельства для того, чтобы привлечь к ответственности действующих политиков и не действующих политиков, я думаю, это случай, если мы говорим о честном суде», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО не исключил, что записи экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, на которых зафиксирован якобы его разговор с Л.КУЧМОЙ, где экс-президент уговаривает его сделать эмиссию денег и предлагает за это должность премьер-министра, могли иметь место. (В.ЮЩЕНКО с января 1993 года по декабрь 1999 года занимал должность председателя Национального банка Украины – УНИАН). В.ЮЩЕНКО заметил, что не слышал записей Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, но действительно Л.КУЧМА неоднократно вел с ним разговоры об эмиссии денег. В.ЮЩЕНКО сообщил, что отказался принимать решение об эмиссии, и поехал в Германию в те дни, когда это решение должно было быть проведено через парламент, но Л.КУЧМА вызвал его из командировки, и практически до утра уговаривал занять должность премьера.

«Это были времена, когда за премьерство не боролись, шли как на Колыму», - сказал В.ЮЩЕНКО, заметив, что под утро он все же согласился занять эту должность.

Кроме того, в ходе интервью В.ЮЩЕНКО категорически отрицал, что мог встречаться и обсуждать какие-то вопросы с бывшим министром внутренних дел Юрием Кравченко. В.ЮЩЕНКО заметил, что это был единственный министр, которого он даже не приглашал на заседания правительства, поэтому не может быть и речи о том, что их могли видеть вдвоем или даже в какой-то компании.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в марте возбудила в отношении Л.КУЧМЫ уголовное дело. Он подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.