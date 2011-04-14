Ющенко не хочет говорить с людьми, которые «порвали нервы», а приходится

Съезд партии «Наша Украина» состоится после завершения переговоров об объединении демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам бывший Президент Украины, председатель партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам.

По его словам, на решение отложить съезд повлияли многие факторы, в том числе необходимость завершения переговоров парламентских демократических сил, которые сегодня ведет председатель политсовета “Нашей Украины” Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Президиум принял решение провести парламентские переговоры и междупартийные, что мы сегодня и делаем. Каждый день и усердно. И может, дай Бог, у нас будет в ближайшие дни хорошее сообщение на этот счет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что нет необходимости проводить технический съезд лишь для того, чтобы внести изменения в устав партии, и при этом не дать ответа на важнейшие вопросы.

«Уставные вопросы – это технические вопросы, и всегда ставятся 5-6-м пунктом, а первый пункт? Что мы предложим? Мы не закончили переговорный процесс в парламенте, у нас не появились идеологические партнеры. А я чувствую, что они появятся, но переговорный процесс нужно завершить», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отрицал, что стоит в стороне процессов, которые происходят в партии. "Я не стою в стороне. Я считаю, что мы сегодня только нащупываем первые нити реанимации демократического движения. Это первые нервы, которые нужно восстановить. И со многими людьми, которые их порвали, я не хочу… Но с ними нужно говорить. Я через свою амбицию должен переступить, и придется общаться», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Самое главное, по его словам, - закрепить принципы, идеологию, на основе которых будет происходить консолидация.

Говоря о парламентских выборах 2012 года, В.ЮЩЕНКО заверил, что “Наша Украина” будет в них участвовать, и “возглавит список самый достойный человек”.

Относительно своего непосредственного участия в выборах В.ЮЩЕНКО заметил, что все покажет время.