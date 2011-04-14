Ющенко не хочет говорить с людьми, которые «порвали нервы», а приходится
Экс-президент ждет хорошую весть
Съезд партии «Наша Украина» состоится после завершения переговоров об объединении демократических сил.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам бывший Президент Украины, председатель партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам.
По его словам, на решение отложить съезд повлияли многие факторы, в том числе необходимость завершения переговоров парламентских демократических сил, которые сегодня ведет председатель политсовета “Нашей Украины” Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Президиум принял решение провести парламентские переговоры и междупартийные, что мы сегодня и делаем. Каждый день и усердно. И может, дай Бог, у нас будет в ближайшие дни хорошее сообщение на этот счет», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он заметил, что нет необходимости проводить технический съезд лишь для того, чтобы внести изменения в устав партии, и при этом не дать ответа на важнейшие вопросы.
«Уставные вопросы – это технические вопросы, и всегда ставятся 5-6-м пунктом, а первый пункт? Что мы предложим? Мы не закончили переговорный процесс в парламенте, у нас не появились идеологические партнеры. А я чувствую, что они появятся, но переговорный процесс нужно завершить», - сказал он.
В.ЮЩЕНКО отрицал, что стоит в стороне процессов, которые происходят в партии. "Я не стою в стороне. Я считаю, что мы сегодня только нащупываем первые нити реанимации демократического движения. Это первые нервы, которые нужно восстановить. И со многими людьми, которые их порвали, я не хочу… Но с ними нужно говорить. Я через свою амбицию должен переступить, и придется общаться», - отметил В.ЮЩЕНКО.
Самое главное, по его словам, - закрепить принципы, идеологию, на основе которых будет происходить консолидация.
Говоря о парламентских выборах 2012 года, В.ЮЩЕНКО заверил, что “Наша Украина” будет в них участвовать, и “возглавит список самый достойный человек”.
Относительно своего непосредственного участия в выборах В.ЮЩЕНКО заметил, что все покажет время.