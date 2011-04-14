Депутаты Тимошенко в Киевсовете хотят «крови» Черновецкого

Фракция «БЮТ-Батьківщина» в Киевском городском совете инициирует проведение отдельного пленарного заседания сессии с повесткой дня по следующим вопросам: о досрочном прекращении полномочий киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и заместителя городского председателя - секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО, а также об обращении депутатов Киевсовета к Верховной Раде Украины о назначении досрочных выборов в столице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции “БЮТ-Батьківщина” в Киевсовете.

Во фракции отмечают, что уже подготовили проект решения «О досрочном прекращении полномочий киевского городского председателя» и планировали вносить его на рассмотрение в сессионный зал на сегодняшнем заседании, которое было отменено. В то же время этот вопрос “БЮТ-Батьківщина” готова вынести на следующее заседание горсовета.

По убеждению лидера фракции Татьяны МЕЛИХОВОЙ, сессию Киевсовета, назначенную на сегодня, отменили из-за того, что происходит борьба между председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ и “большинством ЧЕРНОВЕЦКОГО - Партии регионов”.

«ДОВГИЙ решил взять тайм-аут. Ведь всем известно, что ПОПОВ хочет сменить представителя ЧЕРНОВЕЦКОГО, а большинство ЧЕРНОВЕЦКОГО - Партии регионов в Киевсовете не желает отказываться от ДОВГОГО. ПОПОВ не может найти кандидатуру, которая бы устраивала большинство, и не способен решать вопросы, а ДОВГИЙ не желает принимать участия в своем отстранении от обязанностей. Поэтому лучшим выходом стало оттянуть время, то есть отменить сессию», - считает Т.МЕЛИХОВА.

Фракция «БЮТ-Батьківщина» требует переизбрания мэра и настаивает на уголовной ответственности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО перед законом и киевлянами.

“Несмотря на то, что ставится вопрос о замене секретаря Киевсовета ДОВГОГО, за смену которого депутаты «БЮТ-Батьківщина», безусловно, будут голосовать, на сегодняшний день его замена будет означать назначение на должность «клонов» ПОПОВА, то есть человека, который беспрекословно будет выполнять волю провластной силы”, уверены во фракции.

«Кроме того, назойливое желание КГГА лишить ДОВГОГО полномочий - это шаг, направленный на образование информационного повода для того, чтобы не решать вопроса наказания тех, кто ограбил киевлян», - заявила Т.МЕЛИХОВА.