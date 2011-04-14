Наливайченко требует привлечь всех, кто «преследовал тризубовцев»

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО требует привлечь к ответственности всех причастных к безосновательному преследованию членов Всеукраинского объединения «Тризуб», которых обвиняют в повреждении памятника Иосифу Сталину в Запорожье.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.НАЛИВАЙЧЕНКО относительно решения Октябрьского районного суда Запорожья от 13 апреля 2011 года освободить из-под ареста членов ВО «Тризуб» на поруки народных депутатов от «Нашей Украины».

«Учитывая политический характер дела ясно, что задержанные «тризубовцы» не намерены уклоняться от следствия и суда, тем более препятствовать установлению истины по этому уголовному делу. Поэтому их трехмесячное содержание под стражей нельзя расценивать иначе, как не обоснованное. Потому что видно, что цель заключалась в попытке запугать и морально сломать ребят», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, ратифицированному Украиной, прокуратура обязана руководствоваться презумпцией оставления обвиняемого на свободе.

«Наша Украина» настаивает на привлечении к ответственности тех, кто причастен к незаконному заключению и издевательству над арестованными украинскими патриотами в Запорожье», - заявил председатель политсовета «Нашей Украины».

«Процесс над «тризубовцами» является попыткой развернуть деятельность репрессивной машины. Мы будем последовательно бороться против этой политики», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Справка УНИАН. Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили бюст Сталина, отрезав голову. В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник Сталину был полностью разрушен.

Правоохранительные органы по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержали более 10 членов ВО "Тризуб".