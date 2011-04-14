Ющенко говорит, что Жвания просто тащил его на встречу, где его отравили

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что уголовное дело о его отравлении будет закрыто, поскольку есть очень весомые внешние факторы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я достаточно пессимистически отношусь к тому, что у прокуратуры есть желание объективно завершить это дело. Дело может быть закрыто на определенное время с психологической бомбардировкой меня через карманную прессу, чтобы прикрыть манипуляции», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО заметил, что по этому делу есть как внутренние, так и внешние факторы. Поэтому он убежден, что люди, причастные к его отравлению, еще долго будут находиться в России и хорошо охраняться.

«Есть мое воображение и виденье, с какими интересами, и внутренними, и внешними, это было сделано, почему эти люди сегодня не в Украине, и почему они еще долго будут охраняться в России, и почему они не появятся в Украине. Я хорошо понимаю, что, возможно, кое-кто из вас догадывается, что за этим процессом может стоять», - сказал В.ЮЩЕНКО, заметив, что это может быть политика и далеко не только внутренняя.

В то же время он не думает, что люди, «которые были возле меня», умышленно хотели его отравить. «Я думаю, они были просто использованы», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Поскольку процесс имел управляемость очень высокую и далекую. Поэтому много людей, которые были возле меня, опосредствовано, по воле обстоятельств, абсолютное большинство их могло быть использовано», - заметил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, «никто его так не тянул на встречу к тогдашнему председателю СБУ, как Давид ЖВАНИЯ». «Сказать, что это было 5-6 раз, что эта встреча переносилась несколько раз, что это было не одна, не 5, не 7 просьб. Я говорю об одном дне. Но, вместе с тем, я мало допускаю, что здесь специально, есть нюансы. Я понимаю, что такое избирательная компания, а она у нас была как гражданская война», - сказал экс-Президент Украины.