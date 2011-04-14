Теофил III: религиозная и светская власть в Украине взаимодействуют

Украина, как страна, на территории которой традиционно и мирно сосуществуют представители различных мировых религий и национальностей, достойна стать центром международного межконфессионального диалога.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии, об этом говорится в благодарственном письме Патриарха Иерусалимского ТЕОФИЛА IIІ к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

ТЕОФИЛ III, который впервые посетил Украину в марте этого года, с позитивом отмечает, что стараниями политиков Украина становится страной, где религиозная и светская власть тесно взаимодействуют ради решения актуальных гуманитарных проблем.

«Уверен, что Ваша инициатива по развитию международной межконфессиональной конференции «Мировые религии и гражданское общество: в борьбе с ненавистью и экстремизмом» в формат ежегодного Киевского межконфессионального форума – станет важным шагом на пути к усилению Украины на международной гуманитарной арене», - цитируют в пресс-центре письмо Патриарха Иерусалимского.

Также в своем письме ТЕОФИЛ III благословил благие начинания Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, Международную межконфессиональную конференцию «Мировые религии и гражданское общество – против ненависти и экстремизма» инициировал народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН. Конференция была организована Институтом прав человека, борьбы с экстремизмом и ксенофобией.

Участниками и гостями конференции стали Патриарх Иерусалимский ТЕОФИЛ III, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата ВЛАДИМИР, президент Федерации мусульман Франции Мохаммед БЕХАРИ, генеральный секретарь Европейского совета религиозных лидеров Стейн ВИЛЛУМСТАД, руководитель Королевского центра межконфессиональных исследований Иордании Камель Абу ДЖАБЕР, главный муфтий Духовного управления мусульман азиатской части России шейх Нафигулла АШИРОВ, директор Иорданского центра межконфессионального сосуществования отец Набиль ХАДАД.