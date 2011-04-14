Адвокат Кучмы пожаловался Пшонке на «обвинительный уклон» следователя

Адвокат бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ Виктор ПЕТРУНЕНКО обратился с заявлением к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с просьбой принять соответствующие меры прокурорского реагирования в связи с систематическими процессуальными нарушениями со стороны следствия.

Об этом адвокат заявил журналистам возле здания Генпрокуратуры, сообщает LB.ua.

В.ПЕТРУНЕНКО напомнил, что группа адвокатов Л.КУЧМЫ уже неоднократно заявляла о нарушениях со стороны следствия.

В частности, речь идет о появлении документов Генпрокуратуры в СМИ, что является разглашением данных досудебного следствия (30 марта СМИ опубликовали текст постановления ГПУ о возбуждении уголовного дела против Л.КУЧМЫ, а 12 апреля в СМИ были опубликованы детали проведения очной ставки между Л.КУЧМОЙ и экс-майором Управления госохраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО), о вынесении постановления ГПУ об отводе адвоката Игоря ФОМИНА перед очной ставкой с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в результате чего Л.КУЧМА был лишен права на защиту в полном объеме.

По словам адвоката, следствие так и не предоставило защите результаты фоноскопической экспертизы, которая якобы была проведена осенью 2010 года и о которой ранее упоминали в интервью СМИ высокопоставленные чиновники Генпрокуратуры.

В связи с явными нарушениями адвокаты потребовали отвода члена следственной группы Владислава ГРИЩЕНКО, учитывая его предвзятость, необъективность и явный обвинительный уклон в действиях.

«К сожалению, процессуальные нарушения со стороны следствия в этом деле становятся тенденцией, что ограничивает наши возможности по выстраиванию стратегии защиты, – заявил В.ПЕТРУНЕНКО. – Мы убедительно призываем Генпрокуратуру принять соответствующие меры с целью соблюдения равноправия двух сторон процесса и непредубежденности следствия».