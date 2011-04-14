Ющенко заявляет, что готов публично сдать анализ крови

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о готовности через международные учреждения отстаивать факт своего отравления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Я самостоятельно обращусь к определенной международной организации по защите моих прав как потерпевшего», - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он заметил, что не хочет пока называть эту международную организацию.

Также В.ЮЩЕНКО пообещал публично сдать анализ крови для этой организации.

Он отметил, что сегодня проблема заключается не в отсутствии факта отравления, а в дефиците политической воли довести это дело до конца.