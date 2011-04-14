Смешко грустно, что «символ государства» должен ходить на допросы

Экс-председателю СБУ Игорю СМЕШКО грустно, что бывший Президент Украины Леонид КУЧМА вынужден ходить на допросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Мне очень грустно, я думаю, что и вам всем, что Президент, а это символ государства, мы с вами можем ошибаться, избирая своих лидеров, или не ошибаться, но это мы - народ Украины, и потом через 10 лет наши президенты ходят на допросы в Генеральную прокуратуру Украины. Я думаю, что сначала, до этого, должна была быть проведена огромная оперативно-розыскная, следственная работа… Мне больно, что символы государства разрушаются», - сказал И.СМЕШКО.