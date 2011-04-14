Жена Луценко заявляет, что следователь не допускает врачей к ее мужу
Говорит, начались проблемы со здоровьем
Следователь Генеральной прокуратуры Сергей ВОЙЧЕНКО, который возглавляет следственную группу по расследованию уголовного дела против бывшего министра внутренних дел, лидера «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКО, отказывается допустить к нему врачей.
Об этом заявила жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».
По словам И.ЛУЦЕНКО, 4-месячное пребывание в СИЗО повлияло на здоровья ее мужа. «Юра никогда на жаловался, только иногда обращал внимание на какие-то неудобства. Но сейчас состояние его здоровья ухудшилось и это видно с первого взгляда», - заметила она.
И.ЛУЦЕНКО сообщила, что обращалась в одну из клиник, описала симптомы ухудшения здоровья ее мужа, и врачи посоветовали ей сделать развернутые анализы крови. «Забор крови состоялся в СИЗО. Результаты анализов подтвердили, что в организме моего мужа происходит определенный воспалительный процесс в достаточно серьезной динамике. Позже начальник медчастини СИЗО лично провел медицинское обследование и подтвердил, что мой муж имеет серьезные проблемы со здоровьем», - отметила И.ЛУЦЕНКО.
По ее словам, для полного выяснения причины ухудшения здоровья Ю.ЛУЦЕНКО необходимы дополнительные медицинские обследования и получение квалифицированной консультации врача, что невозможно осуществить силами и средствами медицинской части СИЗО.
Как отметили в пресс-службе партии, для получения разрешения на допуск врача в следственный изолятор И.ЛУЦЕНКО подала все необходимые документы следователю С.ВОЙЧЕНКО, который единолично решает подобные вопросы. «Но, несмотря на результаты анализов крови и заключение начмеда СИЗО, следователь без обоснования причин отказал моему мужу в консультации врача», - отметила И.ЛУЦЕНКО.
Она заметила, что экс-председателю Гостаможслужбы Украины Анатолию МАКАРЕНКО, который также находится в СИЗО и имеет серьезные проблемы со здоровьем, следователи тоже отказали в предоставлении независимой медицинской помощи из-за якобы ненадлежащего оформления запроса.
«Отказ в предоставлении квалифицированной медицинской помощи моему мужу я расцениваю как один из методов давления на него. Речь же идет не о том, что Ю.ЛУЦЕНКО надо отправить из СИЗО в санаторий, а о том, чтобы просто разрешить врачу попасть в изолятор и квалифицированно его обследовать», - возмутилась И.ЛУЦЕНКО.
Она добавила, что Ю.ЛУЦЕНКО в пятницу ознакомится с 46-м томом уголовного дела и ему останется прочитать последний, «тайный» том, в котором содержатся сведения о государственной тайне. Ю.ЛУЦЕНКО планирует завершить чтение всего дела в начале следующей недели.
Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у его дома в Киеве. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.
Ему было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, приведшие к тяжелым последствиям).
27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО выдвинуто обвинение в злоупотреблении властью согласно новому уголовному делу, возбужденному вследствие расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, согласно которому возбуждено уголовное дело, и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч.3 Уголовного кодекса Украины.
26 января адвокат Игорь ФОМИН сообщил, что Генпрокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО в связи с нецелевым использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2009 году.
16 февраля Печерский районный суд Киева продлил срок содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.