Жена Луценко заявляет, что следователь не допускает врачей к ее мужу

Следователь Генеральной прокуратуры Сергей ВОЙЧЕНКО, который возглавляет следственную группу по расследованию уголовного дела против бывшего министра внутренних дел, лидера «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКО, отказывается допустить к нему врачей.

Об этом заявила жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».

По словам И.ЛУЦЕНКО, 4-месячное пребывание в СИЗО повлияло на здоровья ее мужа. «Юра никогда на жаловался, только иногда обращал внимание на какие-то неудобства. Но сейчас состояние его здоровья ухудшилось и это видно с первого взгляда», - заметила она.

И.ЛУЦЕНКО сообщила, что обращалась в одну из клиник, описала симптомы ухудшения здоровья ее мужа, и врачи посоветовали ей сделать развернутые анализы крови. «Забор крови состоялся в СИЗО. Результаты анализов подтвердили, что в организме моего мужа происходит определенный воспалительный процесс в достаточно серьезной динамике. Позже начальник медчастини СИЗО лично провел медицинское обследование и подтвердил, что мой муж имеет серьезные проблемы со здоровьем», - отметила И.ЛУЦЕНКО.

По ее словам, для полного выяснения причины ухудшения здоровья Ю.ЛУЦЕНКО необходимы дополнительные медицинские обследования и получение квалифицированной консультации врача, что невозможно осуществить силами и средствами медицинской части СИЗО.

Как отметили в пресс-службе партии, для получения разрешения на допуск врача в следственный изолятор И.ЛУЦЕНКО подала все необходимые документы следователю С.ВОЙЧЕНКО, который единолично решает подобные вопросы. «Но, несмотря на результаты анализов крови и заключение начмеда СИЗО, следователь без обоснования причин отказал моему мужу в консультации врача», - отметила И.ЛУЦЕНКО.

Она заметила, что экс-председателю Гостаможслужбы Украины Анатолию МАКАРЕНКО, который также находится в СИЗО и имеет серьезные проблемы со здоровьем, следователи тоже отказали в предоставлении независимой медицинской помощи из-за якобы ненадлежащего оформления запроса.

«Отказ в предоставлении квалифицированной медицинской помощи моему мужу я расцениваю как один из методов давления на него. Речь же идет не о том, что Ю.ЛУЦЕНКО надо отправить из СИЗО в санаторий, а о том, чтобы просто разрешить врачу попасть в изолятор и квалифицированно его обследовать», - возмутилась И.ЛУЦЕНКО.

Она добавила, что Ю.ЛУЦЕНКО в пятницу ознакомится с 46-м томом уголовного дела и ему останется прочитать последний, «тайный» том, в котором содержатся сведения о государственной тайне. Ю.ЛУЦЕНКО планирует завершить чтение всего дела в начале следующей недели.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у его дома в Киеве. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

Ему было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, приведшие к тяжелым последствиям).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО выдвинуто обвинение в злоупотреблении властью согласно новому уголовному делу, возбужденному вследствие расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, согласно которому возбуждено уголовное дело, и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

26 января адвокат Игорь ФОМИН сообщил, что Генпрокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО в связи с нецелевым использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2009 году.

16 февраля Печерский районный суд Киева продлил срок содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.