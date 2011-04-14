Довгий перенес заседание Киевсовета

Очередное пленарное заседание VII сессии Киевского городского совета VI созыва назначено на вторник, 19 апреля.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Олесь ДОВГИЙ.

Заседание начнется в 10.00.

Как сообщал УНИАН, очередное заседание сессии столичного совета должно было состояться сегодня, 14 апреля. Однако вчера вечером депутатов информировали, что заседание не состоится. На официальном веб-портале Киевской городской власти было обнародовано распоряжение О.ДОВГОГО об отмене его предыдущего распоряжения о назначении сессии на 14 апреля.

Сегодня украинские СМИ сообщали, что Олесь ДОВГИЙ во вторник якобы улетел в Швейцарию, чтобы посоветоваться с мэром ЧЕРНОВЕЦКИМ как быть дальше. Некоторые источники в Киевсовете утверждали, что "была достигнута договоренность с ДОВГИМ о том, что он сам на заседании подает в отставку. Но по-видимому он еще на что-то надеется. И ему выгодно сорвать заседание".

Позже пресс-секретарь О.ДОВГОГО Ольга ТУНИЙ опровергла слухи о пребывании секретаря Киевсовета за границей. «Олесь Станиславович сегодня утром был на своем рабочем месте, а теперь проводит рабочие встречи на выезде», - сказала пресс-секретарь О.ДОВГОГО.