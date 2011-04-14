ПАСЕ не будет рассматривать доклад по Украине до конца года?

Доклад по выполнению Украиной своих обязательств перед Советом Европы будет рассмотрен Парламентской Ассамблеей Совета Европы не раньше 2012 года.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН в Страсбурге глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от Партии регионов Иван ПОПЕСКУ.

По его словам, это связано не столько с председательствованием Украины в Комитете министров Совета Европы с мая по ноябрь этого года, сколько с объективными причинами.

«В связи с тем, что в Эстонии проходили выборы, смогла приехать в Украину только представительница Швеции, то есть один докладчик. А для того, чтобы написать этот доклад, должны приехать оба докладчика», - отметил И.ПОПЕСКУ.

Он напомнил, что доклад перед рассмотрением в сессионном зале Ассамблеи должен сначала быть представлен Мониторинговому комитету ПАСЕ и стране, находящейся под процедурой мониторинга.

«Естественно, пока мы будем председательствовать, они, даже если приедут, уже не успеют подготовить этот доклад. Скорее всего, этот доклад будет представлен уже в 2012 году, то ли на январской, то ли на апрельской сессии», - сказал депутат.

И.ПОПЕСКУ подчеркнул, что необходимость приезда одновременно обоих докладчиков в Украину связана с тем, что они представляют разные политические силы.

«Когда докладчик приезжает, он представляет Мониторинговый комитет, но, в то же время, одну политическую группу. Когда же в стране есть партнеры у этой политической группы, естественно, Совет Европы и Мониторинговый комитет не идут на то, чтобы на основании впечатлений одного докладчика делать какие-то выводы. Должны быть представители разных политических групп и разных стран», - сказал он.

По словам И.ПОПЕСКУ, дата следующего визита докладчиков пока не определена, но, скорее всего, он состоится не раньше осени.

Как сообщал УНИАН, докладчицами ПАСЕ по Украине являются депутаты эстонского парламента Майлис РЕПС и парламента Швеции Мариетта де ПУРБЭ-ЛУНДИН.