Кучма пугает Мельниченко, что его скоро «кинут»

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА убежден, что экс-майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО скоро станет ненужен тем, на кого он работает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня журналистам после посещения Главного следственного управления Генпрокуратуры.

«Его кидают сегодня, мне так кажется, он скоро будет ненужен тем, на кого он работал», - сказал Л.КУЧМА.

Вместе с тем, на уточняющий вопрос, на кого работает Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, экс-Президент заметил, что это должно установить следствие.