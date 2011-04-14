У Януковича просят для УПЦ МП статус «доминирующей» церкви в Украине

Общественность Украинской православной церкви Московского патриархата призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА предоставить УПЦ "статус доминирующей" церкви в Украине и не вести наше государство в Европу.

Как сообщает сайт «Религиозно-информационная служба Украины», 10 апреля в Киеве состоялось собрание общественности Украинской православной церкви (Московский Патриархат), в котором принял участие православный актив из столичного региона, Чернигова, Винницы, Одессы, Николаева, Ривного, других регионов Украины. Собравшиеся приняли резолюцию, а также выразили решительное непонимание действий Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, получившего благословение от предстоятеля Российской православной церкви Патриарха Кирилла, но «вместо укрепления «Русского мира» ведет Украину в «чужую и враждебную» Европу.

По сообщению «Религии в Украине», участники собрания приняли обращение к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧу, "которого православная общественность активно поддерживала на президентских выборах, с призывом прекратить интегрировать Украину в чужую и враждебную западную цивилизационно-государственную структуру – Евросоюз". Верующие призвали Президента, премьер-министра, Верховную Раду "предоставить канонической Православной церкви в Украине статус доминирующей. Как сказано в сообщении: Церковь с более чем 1000-летней историей, которая сформировала генотип нашего народа, к которой и сегодня относит себя его подавляющее большинство, не должна иметь таких же прав и статуса, как все остальные конфессии, особенно новоиспеченные секты".

На собрании также было принято решение обратиться к власти с требованием предоставить русскому языку статус второго государственного.