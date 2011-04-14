Состоялась очная ставка Кучмы и Смешко

Следователи Генеральной прокуратуры Украины сегодня провели очную ставку между бывшим Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ и экс-председателем СБУ Игорем СМЕШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил И.СМЕШКО. «Да, я встретился с Леонидом КУЧМОЙ. Как хотите - так это и называйте», - сказал И.СМЕШКО.

В свою очередь, Л.КУЧМА подтвердил, что между ним и бывшим председателем СБУ состоялась очная ставка.

По словам Л.КУЧМЫ, ничего нового во время сегодняшних следственных действий, по его убеждению, не произошло. «Вспомнили то, что было 20 лет назад», - сказал он.

По словам Л.Кучми, ничего нового во время сегодняшних следственных действий, по его убеждению, не состоялось. «Вспомнили то, что было 20 лет назад», - сказал он.