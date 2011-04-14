Янукович хочет ограничить полномочия гаишников

Изменениями к Закону Украины "О милиции" Президент Украины Виктор Янукович предлагает установить исчерпывающий перечень оснований для остановки работниками милиции транспортных средств, что сделает невозможным его субъективную трактовку. Соответствующий проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения избыточной государственной регуляции в сфере автомобильных перевозок" будет внесен сегодня в парламент как безотлагательный. Об этом во время брифинга сообщила советник Президента Украины, представитель Президента в КСУ Елена Лукаш.

По словам советника Президента, кроме того, работник милиции согласно с изменениями должен сообщить водителю о причине остановки транспортного средства и о сути совершенного им правонарушения.

"Проектом закона также ограничивается случаи проведения проверки сотрудником госавтоинспекции имеющихся договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Такое право работники ГАИ будут иметь лишь в случае составления протоколов о нарушении прав техосмотра или оформления материалов дорожно-транспортного приключения. В другом случае такие документы не требуются", - прибавила О.Лукаш.