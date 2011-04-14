Королевская хочет знать, откуда взялись долги по больничным

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ инициирует создание в парламенте Временной следственной комиссии по расследованию причин возникновения задолженности по выплатам гражданам средств из Фонда социального страхования по временной нетрудоспособности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила журналистам, отметив, что по этому поводу она обратилась с письмом к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ.

«Невозможность получить деньги за время нетрудоспособности больно ударило по семейным бюджетам украинцев, поставив десятки тысяч семей на грань выживания», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что на начало апреля задолженность Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности перед страховщиками превышает 430 млн. грн. «Как следствие, в самый разгар сезонных заболеваний, который приходится на первый квартал, половина заболевших украинцев не получили выплаты по больничным листам. Учитывая резкое повышение цен на продукты питания, коммунальные тарифы, газ и электроэнергию, отсутствие выплат по больничным выглядит просто издевательством над людьми», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат считает, что за такие безжалостные эксперименты над народом чиновники должны понести ответственность. «Эта проблема возникла не вчера. Еще на 1 января 2011 года задолженность Фонда по больничным листам превышала 480 млн. грн. Со вступлением в силу закона о едином социальном взносе она еще больше увеличилась и до сих пор эта ситуация не урегулирована. Чиновники из Кабмина демонстрируют свою полную неспособность решить искусственно созданную проблему. Считаю, что сложившаяся ситуация требует немедленного вмешательства со стороны парламента. Поэтому я инициирую создание в Верховной Раде ВСК по вопросам расследования причин задолженности по выплатам гражданам средств из Фонда социального страхования по временной нетрудоспособности», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также она обратилась с письмом к премьер-министру Украины Н.АЗАРОВУ в котором требует разобраться в деятельности Фонда социального страхования по временной нетрудоспособности, выяснить причины формирования задолженности на 1 января 2011 года и причины того, что на сегодня задолженность до сих пор не погашена в полном объеме.

В своем письме руководителю правительства Н.КОРОЛЕВСКАЯ отмечает, что на сегодняшний день свыше 9 миллионов работающих граждан до сих пор не имеют свидетельства об общеобязательном государственном социальном страховании. При этом государство сохраняет монопольное право на их выдачу, не имея возможности удовлетворить в установленный правилами срок (1 месяц) возросший спрос, что делает невозможным оплату больничные листы работникам, у которых нет таких свидетельств. Народный депутат требует от правительства ускорить (обеспечить выдачу) свидетельств установленного образца трудоспособным гражданам Украины до 1 июня 2011 года. Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ требует запретить использование средств Фонда социального страхования по временной нетрудоспособности и других социальных фондов для покрытия дефицита Пенсионного фонда.