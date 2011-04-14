Янукович предлагает отменить обязательный техосмотр

Президент Украины Виктор Янукович предлагает отменить обязательный технический осмотр для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, а также отменить талоны о прохождении ТО. Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения избыточной государственной регуляции в сфере автомобильных перевозок» сегодня будет внесен в ВР, как безотлагательный. Об этом во время брифинга сообщила советник Президента Украины, представитель Президента в КСУ Елена Лукаш.

«По данным государственной автоинспекции, общее количество зарегистрированных транспортных средств в Украине сегодня составляет 9,5 млн. Ежегодно техническому осмотру подлежит около 6 млн транспортных средств разных типов. Следовательно, ежегодно 6 миллионов автовладельцев вынуждены обращаться к органам госавтоинспекции для проведения ТО. Эта процедура связана с затратой времени, необходимостью стоять в очередях и требует соответствующих финансовых расходов», - отметила советник Президента.

В то же время, О.Лукаш отметила, что в соответствии с проектом закона от прохождения обязательного технического контроля должны быть освобожденные легковые автомобили всех типов, марок и моделей, прицепы, мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравнены к ним транспортные средства не в зависимости от срока эксплуатации.

В то же время, она отметила, что предлагаемое освобождение от прохождения обязательного ТО никоим образом не будет касаться транспортных средств, которые используются для автомобильных перевозок людей и опасных грузов.

«Изменениями к Закону Украины «О государственном движении» также предлагается упростить процедуру получения права на проведение обязательного технического контроля любыми субъектами ведения хозяйства, которые имеют оборудование, которое дает возможность проверять техническое состояние транспортных средств на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды. При этом, для получения субъектами обязательного технического контроля соответствующего права, необходимо будет лишь подать документы, которые подтверждают наличие у них на права собственности или пользования оборудованием, что позволяет проверять техническое состояние транспортных средств», - отметила О.Лукаш.

Она также прибавила, что изменениями к соответствующему закону предусматривается законодательное определение исчерпывающего перечня элементов автомобиля, которые будут проверяться во время проведения обязательного технического контроля. В частности, это системы тормозного и рулевого управления, внешние световые приборы, пневматические шины и колеса, прозрачночсть стекла и газобаллонное оборудование по наличию.

«Законопроект будет внесен сегодня и признан безотлагательным. В парламенте очень много сторонников подобных новаций, потому убеждена, что его судьба будет не сложной и он будет принят максимально быстро и вступит в действие через несколько месяцев после его принятия, когда госавтоинспекция подготовится к выполнению его должным образом», - заметила она.