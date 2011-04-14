В Киевсовете уверяют, что Довгий - не за границей
12:51, 14 апреля 2011Политика
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Согласовывает дату заседания на выезде?
|Олесь Довгий
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь О.ДОВГОГО Ольга ТУНИЙ.
Из-за того, что следующий четверг, 21 апреля, приходится на Чистый четверг, вероятная дата проведения очередного пленарного заседания – вторник, 19 апреля.
Точная дата созыва пленарного заседания Киевсовета будет указана в соответствующем распоряжении секретаря Киевсовета и обнародована позже, отметила О.ТУНИЙ.
Она также опровергла слухи, распространенные в некоторых СМИ, о пребывании секретаря Киевсовета за границей. «Олесь Станиславович сегодня утром был на своем рабочем месте, а теперь проводит рабочие встречи на выезде», - сказала пресс-секретарь О.ДОВГОГО.
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