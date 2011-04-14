В Киевсовете уверяют, что Довгий - не за границей

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ согласовывает в Киеве с председателями депутатских фракций дату созыва следующего пленарного заседания Киевсовета, поскольку очередное заседание, которое должно было состояться сегодня, перенесено на следующую неделю.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь О.ДОВГОГО Ольга ТУНИЙ.

Из-за того, что следующий четверг, 21 апреля, приходится на Чистый четверг, вероятная дата проведения очередного пленарного заседания – вторник, 19 апреля.

Точная дата созыва пленарного заседания Киевсовета будет указана в соответствующем распоряжении секретаря Киевсовета и обнародована позже, отметила О.ТУНИЙ.

Она также опровергла слухи, распространенные в некоторых СМИ, о пребывании секретаря Киевсовета за границей. «Олесь Станиславович сегодня утром был на своем рабочем месте, а теперь проводит рабочие встречи на выезде», - сказала пресс-секретарь О.ДОВГОГО.