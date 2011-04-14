Мэр Одессы объезжает пробки по встречной (видео)

В редакцию «Сегодня» обратились одесситы, рассказав, что кортеж мэра города Алексея Костусева нарушает правила дорожного движения. Так же, как и прежний градоначальник Эдуард Гурвиц он огибает встречающиеся по пути на работу пробки с выездом на встречную полосу движения. Более того, утверждают очевидцы, Алексей Алексеевич якобы регулярно игнорирует ПДД. Костусев ездит на «Мерседесе» с госномером ВН0001КА.

Журналисты решили понаблюдать, как первое лицо города добирается на работу. Выбрали две диспозиции — на 7 ст. Фонтана и на Думской площади. Действительно, в 8.46 со стороны 8-й ст. Фонтана (где, по слухам, в частном доме проживает чиновник) появился мэрский кортеж. К этому времени на перекрестке скопилась довольно большая пробка. Автомобили градоначальника, недолго думая, включили установленные в передней части проблесковые маячки красного и синего цвета. Нарушение №1 — последними могут быть оборудованы только оперативные машины правоохранительных органов, за незаконное использование — штраф от 850 до 1020 грн. Затем авто метнулись на «встречку». Фиксируем нарушение №2 — по Кодексу об административных правонарушениях (часть 2 статьи 122) такой финт наказывается штрафом от 425 до 510 грн. Доехав до перекрестка, кортеж вернулся в свою полосу.

Но может быть, в салоне мэра не было, и водитель нарушил ПДД по собственной инициативе? Однако вторая «засада» у здания горсовета расставила все точки над «i». Ровно в 9.10 к боковому входу мэрии подъехали все те же иномарки. Из «Мерседеса» вышел сам Алексей Алексеевич.

Прокомментировать ситуацию попросили начальника ГАИ Одессы Виктора Кузнецова. «Я не владею информацией об этом нарушении, — заявил правоохранитель. — Но одно могу сказать уверенно: закон один для всех». Между тем сотрудник Госавтоинспекции, пожелавший остаться неназванным, выразил сомнение в том, что городской голова понесет наказание. «И дело даже не в том, что он мэр или не мэр. Нарушение правил дорожного движения не было зафиксировано инспектором, отсутствует протокол. А по фото и видео привлечь человека практически нереально — непонятно, кто за рулем. Кроме того, в этом случае потребуется экспертиза — не было ли монтажа, в какое время снято и так далее. А этим заниматься никто не будет — аварии же не случилось», — сказал собеседник.

Сам Алексей Костусев заявил «Сегодня», что обязательно проведет работу со своей службой и с водителем, чтоб впредь правила дорожного движения не нарушать. Даже когда сильно куда-то торопится.