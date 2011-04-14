Симоненко хочет в Таможенный союз сейчас, а в Европу - потом

Коммунистическая партия выступает за вступление Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, “в Европу мы войдет тогда, когда будем крепко держать свои интересы и отстаивать их”.

П.СИМОНЕНКО считает, что Украина должна определить свои позиции в отношениях с партнерами таким образом, чтобы была возможность поддержать украинского производителя.

Он подчеркнул, что Украина должна была бы быть не только в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, но и интегрироваться в направлении сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и группой стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).