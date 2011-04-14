Довгий полетел в Швейцарию к Черновецкому?

Сегодня заседание Киевсовета может не состояться. По информации источников в Киевсовете и "Борисполе", Олесь Довгий во вторник якобы улетел за границу, в Швейцарию, чтобы посоветоваться с мэром Черновецким как быть дальше. Вчера поздним вечером депутатов Киевсовета начали обзванивать сотрудники секретариата Киевсовета и предлагать им на сессию не приходить, пишет "Сегодня". "Говорят, что якобы сессии не будет, но отменить заседание может только Довгий", - удивлялись депутаты.

"Была достигнута договоренность с Довгим о том, что он сам на заседании подает в отставку. Но по-видимому он еще на что-то надеется. И ему выгодно сорвать заседание", - говорит источник в Киевсовете.