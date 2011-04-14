Кучме неудобно говорить на камеру, какими словами его поддержали в РФ

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА отмечает, что его друзья из России очень негативно высказывались по поводу возбуждения против него уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший Президент Украины Леонид КУЧМА заявил сегодня в интервью журналистам возле Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, куда в седьмой раз пришел для проведения следственных действий по делу, возбужденному против него.

«Ну что россияне могут сказать? Говорили, в том числе такими словами, что на камеру мне говорить не удобно просто. Им непонятно, как человек, который пробыл 10 лет Президентом, и не выездной…», - сказал Л.КУЧМА.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в марте возбудила в отношении Л.КУЧМЫ уголовное дело. Он подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Однако следователь отпустил Л.КУЧМУ в Москву, куда его пригласили на 12 апреля на мероприятия, посвященные Дню космонавтики и 50-летию первого полета человека в космос.