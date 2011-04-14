Кучма взял адвокатом Ульянова «не Ленина»

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА нашел себе нового адвоката на место умершего на днях адвоката Михаила Кисилевича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам возле Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, куда в седьмой раз пришел для проведения следственных действий по своему делу.

«Да, мы нашли адвоката. Это УЛЬЯНОВ Сергей. Только к Ленину он не имеет никакого отношения. Думаю, что сегодня не будет никаких оснований возражать что-то против него», - сказал Л.КУЧМА.

Как сообщал УНИАН, М.Кисилевич умер 11 апреля ночью. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.