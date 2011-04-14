Януковича призывают не поддаваться давлению и уговорам Москвы

Народный комитет защиты Украины (НКЗУ) призывает представителей власти четко заявить, что государство не будет вступать в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении НКЗУ.

“Мы, члены Народного комитета защиты Украины, заявляем, что в истории нашего государства и нашего народа наступило время, когда власть может попытаться вопреки Конституции и постановлениям Верховной Рады, под натиском Москвы одобрить решение о присоединении Украины к Таможенному союзу. Формула, провозглашенная ЯНУКОВИЧЕМ «3+1», скрывает возможность согласия президента действовать в угоду кремлевским реставраторам Российской империи”, - сказано в документе.

Члены НКЗУ считают, что вхождение Украины в Таможенный союз станет отступлением от всех успешных договоренностей о присоединении государства к зоне свободной торговли с Европейским Союзом, предательством суверенитета Украины.

“Мы призываем Президента, правительство и Верховную Раду Украины не поддаться давлению и уговорам со стороны Москвы, четко заявить, что Украина не будет вступать в Таможенный союз, а будет продолжать политику на вступление в Европейский Союз”, - отметили члены Народного комитета защиты Украины.

Они подчеркнули, что выступают против сдачи России политических и экономических интересов Украины.

Заявление подписали члены НКЗУ Дмитрий ПАВЛЫЧКО, Юрий ЩЕРБАК, Юрий МУШКЕТИК, Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Александр СКИПАЛЬСКИЙ, Владимир ПИЛИПЧУК, Юрий ДОРОШЕНКО, Евгений ЛУПАКОВ, Григорий РИШКО и Александр УШИНСКИЙ.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

5 апреля с.г. уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического содружества Валерий МУНТИЯН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» сказал, что Украина должна сначала присоединиться к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, а уже затем подписать соглашение о свободной торговле с Таможенным союзом и Евросоюзом.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН заявил, что украинское руководство предано делу создания ЗСТ с ЕС.

7 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “три плюс один”.