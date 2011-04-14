Смешко называет Мельниченко государственным преступником

Бывший охранник экс-президента Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО является государственным преступником, заявляет бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь СМЕШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам возле Главного следственного управления Генеральной Прокуратуры Украины, куда экс-председатель СБУ прибыл по вызову следователя.

«Мои знания получены во время моей частной практики или жизни, во время моей службы на государственной службе Украины… Я уверен в одном, что майор МЕЛЬНИЧЕНКО, это моя личная точка зрения, является государственным преступником», - сказал И.СМЕШКО.

Эту свою позицию он объяснил тем, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО «во время записи в первом кабинете государства записывал сведения, представляющие государственную тайну, потом длительное время эта информация попадала к зарубежных специальным службам и иностранным гражданам, и использовалась исключительно ради вреда и существенных потерь обороны и безопасности Украины».

Отвечая на вопрос, известны ли ему имена людей, которые могли стоять за Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, И.СМЕШКО сказал: «Мне очень многое известно, но эта информация - не для журналистов».