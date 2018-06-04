Теракт в Минске: правда или ложь?

Власти стараются максимально использовать эту ситуацию… Лукашенко пригрозил ответственностью всем, кто якобы распространяет слухи о дефиците продуктов питания, валюты...

В Минске вчера был день скорби по жертвам теракта 11 апреля в столичном метро. 12 погибших, более 200 раненых... На месте трагедии люди возлагают цветы и зажигают свечи...

И именно в этот момент из уст президента Беларуси Александра Лукашенко звучит очередная победная реляция: преступники найдены!.. Все будут за решеткой.

Силовые структуры, как и в случае с раскрытием государственного переворота 19 декабря 2010 года - в день последних президентских выборов, - продемонстрировали невероятную прыть и способности, особенно если учитывать, что раскрываемость терактов во всех странах мира близка нулю...

"Сегодня в пять утра преступление было раскрыто. Чекистам и милиции понадобились сутки, чтобы в 9 утра провести блестящую операцию и без шума и трескотни задержать исполнителей. Сегодня в 5 утра они давали свои показания, - заявил Лукашенко. - Необходимо расследовать все заявления деятелей от политики, которые обвиняли всех, кого не лень. Сегодня мы ищем соучастников и заказчиков. Может, эти деятели от пятой колонны раскроют карты и покажут, кто заказал". И уже во второй половине дня в регионах Беларуси началась интенсивная дактилоскопия всех инакомыслящих...

Произошло очевидное: власть, оказавшаяся неспособной обеспечить безопасность граждан своей страны, воспользовавшись трагедией, продолжает работать над созданием террористического образа оппозиции. Такая версия, по мнению пользователей социальных сетей, лежала на поверхности. Одновременно обсуждались и другие вероятные версии: взрыв организовали иностранная разведка (в частности, российская) или группы влияния во власти – для того, чтобы избежать возможного социального взрыва в результате стремительного роста цен на продукты питания, дефицита импортных товаров и продуктов, экономического и валютного кризиса.

И последняя версия доминировала...

Кто виноват и кому это выгодно

Эксперты и политики также не исключали возможной причастности к теракту власти или, по крайней мере, групп влияния в окружении Лукашенко, за что и поплатились. Накануне прокуратура Беларуси вынесла предупреждение руководителю движения "За свободу" Александру Милинкевичу, журналисту Александру Старикевичу и бывшему сотруднику КГБ Валерию Костке "за распространение необоснованной информации о трагических событиях в Минском метрополитене".

- Верите ли вы в то, что задержаны реальные исполнители теракта? - спрашиваю у «предупрежденного» Милинкевича.

- Сложно сказать... Посмотрим, что будет происходить на суде, хотя и на объективность наших судов сложно рассчитывать, - сказал он.

В свою очередь, независимый эксперт Валер Карбалевич считает, что только открытый судебный процесс над задержанными позволит сделать вывод об их реальной причастности к теракту. "Любые версии должны опираться на факты. То, что объявил Лукашенко, — это уже какой-то факт. Насколько он достоверный, пока неясно. Надо подождать, пока пройдет следствие. Должен быть открытый судебный процесс, и только тогда можно будет анализировать. Пока что мы вынуждены верить на слово. А факт того, что власть пытается использовать эту ситуацию, еще не означает ее причастность к этому. Это разные вещи", - отметил он.

Совершенно очевидно, что белорусской власти нужно немедленное раскрытие этого преступления — только такой результат способен еще некоторое время поддержать миф о белорусской стабильности и порядке на фоне падения «белорусского экономического чуда».

"Власти стараются максимально использовать эту ситуацию для получения политических дивидендов. Во-первых, Лукашенко пригрозил ответственностью всем, кто якобы распространяет какие-то слухи о дефиците продуктов питания, валюты... В Беларуси сейчас финансовый кризис, и нужно пресечь любую панику", - говорит Карбалевич.

В то же время эксперт сомневается, что взрыв в минском метро станет причиной для возобновления диалога с Европой. "Я не думаю, что можно будет с Европой выстраивать новые отношения, пока в Беларуси есть политические заключенные. Пока они в тюрьме — какого-то серьезного диалога с Европой не будет", - убежден он.

Белорусский политолог Ольга Абрамова полагает, что трагедия в метро не выгодна белорусской власти, поскольку только стабильная ситуация в стране способствует увеличению стоимости объектов приватизации, которая сейчас является одной из основных экстренных мер белорусского правительства.

Но, по ее мнению, и оппозиция не может быть причастна к организации взрыва. "Это не может быть инспирировано внутри оппозиции, там нет настолько радикальных сил. В оппозиции достаточно мирные люди. Логично предположить, что это – угроза извне, мотивированная материальными факторами. Это также намек на будущее, на возможную тотальную дестабилизацию", - считает Абрамова.

Творческий протест

Литератор Игорь Тумаш, который стал свидетелем взрыва, находясь в одном из вагонов поезда в тот момент, заявил о выходе из официального Союза писателей Беларуси. "Властные структуры, которые не смогли обеспечить безопасность рядовых граждан, должны уйти в отставку. Что делал спецназ на каждой станции метрополитена несколько последних месяцев? Чем была занята огромная армия силовиков? Метрополитен оказался неподготовленным к чрезвычайным ситуациям: после взрыва станция была погружена во тьму и заполнена дымом и угарным газом. Где вентиляция и аварийное освещение?..

В знак протеста против проявленного государственными структурами Беларуси ротозейства заявляю о своем выходе из Союза писателей Беларуси, который является одной из идеологических осей существующей властной системы", - заявил писатель.

Алесь Полоцкий (в публикации использованы собственные материалы УНИАН, а также белорусских ресурсов tut.by, белорусской службы радиостанции "Свобода", gazetaby.com)