Луценко в СИЗО получил посылку из США

Экс-министру внутренних дел Юрию Луценко направили в СИЗО канцелярские товары.

Об этом он рассказал в интервью "Газете по-украински".

"Я получил много писем. Больше всего - от незнакомых украинцев со словами поддержки. Порадовал своими книгами Левко Лукьяненко. Особым событием для администрации стала посылка из США. Очевидно, под влиянием заявлений Олеся Дония, Украинский народный союз прислал ручки, карандаши, блокноты, журналы. Несколько наивно, но приятно", - сказал он.

Луценко отметил, что персонал СИЗО относится к нему корректно.

"Они - живые люди, которые получают 900 гривен и видят жирование нынешней власти не хуже других. Я благодарен, что ко мне относятся без всякой статусности. Единственное, но очень важное для меня исключение, бесперебойное поступление прессы и книг. Благодаря этому 3,5 месяца прошли значительно быстрее. В частности, последние выходные пролетели под две шикарные книги "Беседы с Томашем Масариком" Чапека и исторических эссе Дашкевича", - поделился экс-министр.

А вот отношения со следователями, по словам Луценко, несколько сложнее.

"То ли по высокому указанию, то ли от обиды на мою неуступчивость руководство следственной группы постоянно ведет грязные игры. Речь не только о подтасовках в деле. Мне отказывают в консультации кардиолога, во встрече с отцом Михаилом (активисты Майдана хорошо помнят этого священника). Последний пример - 14 марта, после почти трехмесячных раздумий, следователь дал разрешение на фотографирование материалов дела. Однако, до сегодняшнего дня моим защитникам так и не удалось реализовать это на практике. Поэтому нельзя и дальше конспектировать документы 47 томов дела. Осталось еще 10", - добавил он.