Альтернативой вступлению в ТС могут стать соглашения по отраслям

Альтернативой присоединению Украины к Таможенному союзу могут стать секторальные соглашения с его членами.

Такое мнение высказали эксперты в ходе сегодняшнего круглого стола «ЗСТ с Европой или Таможенный союз с Россией – что для Украины предпочтительнее?», организованного Институтом Горшенина.

По мнению народного депутата (ПР) Инны БОГОСЛОВСКОЙ, Украине ничто не мешает заключить секторальные соглашения с членами Таможенного союза по тем отраслям экономики, которые интересны обеим сторонам. «Учитывая, что полноценное вхождение Украины в Таможенный союз исключает возможность создания зоны свободной торговли с ЕС, мы можем в рамках формулы "3+1" заключить соглашения с членами Таможенного союза по отдельным направлениям, к примеру по зерну. Что нам мешает в рамках развития отношений с Таможенным союзом организовать зерновой союз? Украина, Казахстан и Россия совместно могут занять до 30% мирового рынка зерна. Вспомните, как создавался Евросоюз, — вначале это был «Союз угля и стали», - отметила И. БОГОСЛОВСКАЯ.

В свою очередь народный депутат (БЮТ) Сергей ТЕРЕХИН напомнил, что между Украиной и Россией существует соглашение о производственной и научно-технической кооперации. «Правда, это соглашение по разным причинам фактически не работает последние 3 года», - напомнил он. С. ТЕРЕХИН также убежден, что даже в случае присоединения Украины к Таможенному союзу Россия сохранит различные экспортные преференции для своего производителя.

Заместитель гендиректора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ предположил, что присоединение к Таможенному союзу не гарантирует ухода от конфликтности в торговых вопросах с Россией, Беларусью и Казахстаном. «Автоматического решения всех спорных вопросов ожидать не приходится. Стратегически этот союз консервирует Украину в зоне низких зарплат и оставит нас сырьевым экспортером, не гарантируя нам позитивного внешнеторгового сальдо с членами Таможенного союза», - добавил эксперт.

Вместе с тем, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине Алексей УРИН считает, что секторальные соглашения не отвечают интересам большинства украинских производителей. «Если мы в рамках Таможенного союза предлагаем всеобъемлющий подход, всеобъемлющее открытие границ, а вы говорите о преференциях только для отдельных отраслей, - это несправедливо. Выходит, что если кто-то везет помидоры через границу, то его заставляют пройти фитосанитарный контроль и заплатить за все необходимые процедуры, а если вы везете какой-то двигатель, то пожалуйста проезжай. Но чем продавец помидоров хуже?» - спрашивает А.УРИН.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

5 апреля т.г. уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического содружества Валерий МУНТИЯН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» сказал, что Украина должна сначала присоединиться к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, а уже потом подписать соглашение о свободной торговле с Таможенным союзом и Евросоюзом.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН заявил, что украинское руководство предано делу создания ЗСТ с ЕС.

7 апреля В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “три плюс один”.