Медведчук: в чем тигры обвиняют кошку?

Председатель совета центра «Правовое государство» Виктор МЕДВЕДЧУК называет нарушением Конституции Украины попытки обязать журналистов декларировать свои расходы

Об этом говорится в комментарии, переданном агентству УНИАН центром «Правовое государство».

Комментируя заявления некоторых политиков о целесообразности введения обязательного декларирования расходов для журналистов, В.МЕДВЕДЧУК отметил, что можно понять обиду на журналистов, когда те «интерпретируют события не так, как хочется представителям власти, и тем более, когда осмеливаются говорить об их нечистоплотности или, мягко говоря, неискренности. Например, относительно обнародованных деклараций о доходах».

В.МЕДВЕДЧУК отмечает, что для чиновника существует только один путь доказать свою правоту - юридический. «Эта практика общепринята на Западе, и журналист рискует, если пишет клевету. Но государственный служащий, который не может доказать свою правоту - рискует уйти в отставку...», - сказал юрист.

«Говорить чиновникам о продажности журналистов - все равно, что тиграм обвинять кошку в том, что она хищник. Тем более, тем политикам, которые сами еще недавно жили журналистским хлебом и тоже не ходили пешком. В отличие от людей с рангом госслужащего, зарплата которых зависит от должности, а не от пользы, принесенной стране, журналисты вынуждены сами зарабатывать себе на хлеб», - подчеркнул руководитель центра «Правовое государство».

«Это порочная практика, когда человек, у которого в портмоне или в кармане лежит удостоверение представителя любой из трех ветвей власти, пытается бороться с «четвертой властью», игнорируя закон», - подчеркнул В.МЕДВЕДЧУК.

В своем правовом комментарии о возможности введения обязательного декларирования расходов для журналистов юрист отметил, что для выяснения этого вопроса необходимо исходить из правового статуса журналиста - физического лица и статуса должностного и служебного лица - субъекта коррупционных действий.

В.МЕДВЕДЧУК напомнил, что в соответствии с Законом «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине» журналистом редакции печатного средства массовой информации является творческий работник, который профессионально собирает, получает, создает и занимается подготовкой информации для печатного средства массовой информации и действует на основании трудовых или других договорных отношений с его редакцией, или занимается такой деятельностью по ее уполномочию и на него распространяются права и обязанности, указанные в статье 26 этого закона, за превышение и невыполнение которых он несет ответственность в пределах действующего законодательства.

Юрист также объяснил, что под должностными лицами понимаются руководители и заместители руководителей государственных органов и их аппарат, другие государственные служащие, на которых законами или другими нормативными актами возложено осуществление организационно предписывающих и консультативно-совещательных функций.

«В ратифицированных Украиной Гражданской конвенции по борьбе с коррупцией 1999 г., Уголовной конвенции по борьбе с коррупцией 1999 г., Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г. коррупционная деятельность непосредственно связывается с корыстными действиями (бездеятельностью) должностного лица при выполнении возложенных на него служебных обязанностей. Указанное может приравниваться к даче или получению взятки, злоупотреблению служебным положением или влиянию, содействию отмыванию полученных от коррупционных преступлений доходов, их укрывательству, хищению или нецелевому использованию имущества, препятствованию осуществлению правосудия, а также незаконному обогащения как значительному увеличению доходов, которое превышает законные доходы лица и которые оно не может рационально обосновать и пр.”, - отметил В.МЕДВЕДЧУК.

По его словам, не случайно принятый 7 апреля 2011 г. Верховной Радой Закон «Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине» не охватывает журналистов, а предусматривает исчерпывающий перечень должностных лиц, которые обязаны ежегодно до 1 апреля подавать по месту работы (службы) декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, и исключительно эти лица являются субъектами ответственности за коррупционные правонарушения (статьи 4 и 12) (закон не вступил в силу).

Следовательно, по словам В.МЕДВЕДЧУКА, есть все основания утверждать, что журналистская деятельность не может быть отнесена к деятельности служебных и должностных лиц. В связи с этим, возложение на журналистов обязанности декларирования своих расходов будет противоречить конституционным принципам недопустимости ограничения прав и свобод человека, в частности, в части права на конфиденциальность информации о расходах лица.

Частью 4 статьи 23 Закона «Об информации» запрещен сбор сведений о лице без его предварительного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом. Давая официальное толкование указанных положений закона, Конституционный Суд Украины определил, что часть 4 статьи 23 Закона «Об информации» нужно понимать так, что запрещается не только сбор, но и хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его предварительного согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния, прав и свобод человека. К конфиденциальной информации, в частности, принадлежат данные о лице (образование, семейное положение, религиозность, состояние здоровья, дата и место рождения, имущественное положение и другие персональные данные).

«Таким образом, возложение на журналистов, которые не являются должностными лицами и осуществляют сугубо творческую деятельность, обязанности декларирования расходов, будет противоречить статьям 22, 32 и 64 Конституции Украины», - отметил В.МЕДВЕДЧУК.