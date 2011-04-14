Клюев: важно сломить сопротивление коррупционеров

Правительство Украины изучает опыт экономических реформ, которые Польша проводила в последние 20 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом заявил А. КЛЮЕВ в ходе встречи с вице-премьер-министром Польши Вальдемаром ПАВЛЯКОМ.

«Нам очень интересен как позитивный, так и негативный опыт нашего соседа по структурной перестройке экономики, модернизации основных отраслей, использовании различных механизмов ускорения экономического роста. Нам очень интересен опыт наших польских коллег в развитии финансового рынка, инфраструктуры и других сфер», - сказал он.

Во время встречи, на которой обсуждался польский опыт в сфере создания условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций, А.КЛЮЕВ проинформировал польского коллегу о действиях правительства Украины в этом направлении. Он отметил, что украинская власть сегодня отрабатывает 21 направление реформ, и выразил надежду, что уже в апреле-мае в парламенте будет принят основной пакет из 117 законопроектов, которые в том числе призваны завершить первый этап проведения дерегуляции экономики.

«К сожалению, только законодательных изменений мало, намного сложнее будет в дальнейшем обеспечить их реализацию. Речь идет не только о множестве подзаконных актов, важнее сломить сопротивление коррупционеров и бюрократов на всех уровнях. Вот это будет для Украины самым сложным испытанием. Но другого пути у нас уже нет», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, Украине интересны также выводы польских коллег после проведения административной, административно-территориальной и пенсионной реформ, а также реформы системы здравоохранения.

Кроме этого А.КЛЮЕВ и В.ПАВЛЯК обсудили ключевые темы двустороннего сотрудничества. «Украина очень заинтересована в его активизации, и уже есть первые позитивные результаты», - сообщил А.КЛЮЕВ.

По его словам, в 2010 году заметно оживилась двусторонняя торговля: товарооборот вырос на 37% и превысил 4,5 млрд. долл. «Украину радует, что наш экспорт растет быстрее польского импорта - экспорт украинских товаров увеличился на 47%, импорт польских товаров в Украину – на 28%. Но нас все равно не устраивают общие объемы двусторонней торговли – потенциально они должны быть намного больше», - заявил А.КЛЮЕВ.