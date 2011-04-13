Суд отпустил членов тризубовцев на поруки депутатов-нашеукраинцев

Октябрьский районный суд Запорожья выпустил из-под ареста членов ВО «Тризуб» на поруки народных депутатов от «Нашей Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», по словам народного депутата, заместителя председателя политсовета «Нашей Украины» Андрея ПАРУБИЯ, который принял участие в заседании суда, в начале заседания он передал обращение от своего имени и еще трех народных депутатов от «Нашей Украины» - Владимира ВЯЗИВСКОГО, Лилии ГРИГОРОВИЧ, Зиновия ШКУТЯКА - о взятии на поруки всех заключенных «тризубовцев».

«Присутствие в суде двух «тризубовцев», которых раньше отпустили на поруки, является подтверждением того, что они не будут уклоняться от следствия», - заявил при этом А.ПАРУБИЙ.

По его словам, суд принял во внимание его аргументы и принял решение удовлетворить ходатайство депутатов и отпустить подсудимых после заседания суда под подписку о невыезде.

«Это небольшая, но наша общая победа. Для нас самое главное было, чтобы ребята оказались на свободе, чтобы они, наконец, смогли вернуться в свои дома, к своим семьям. И надеюсь, то, что происходило с ними в СИЗО, останется в прошлом», - отметил депутат.

В то же время, А.ПАРУБИЙ отметил, что сами причины задержания и суда по этому делу - надуманы. «Вместо того, чтобы не допустить незаконного установления памятника Сталину, виновного в организации геноцида украинского народа, и наказать лиц, которые незаконно установили этот памятник, правоохранительные органы арестовали и обвиняют патриотов, которые попытались провести демонтаж этого идола», - заявил А.ПАРУБИЙ.

По словам депутата, прокуратура Октябрьского района Запорожья в худших традициях советского правосудия игнорирует политическое содержание дела и приписывает «тризубовцам» статью о посягательстве на уничтожение чужого имущества «в особо крупных размерах». «Очевидно, за такими действиями правоохранительных органов стоит политический заказ центральной власти», - считает А.ПАРУБИЙ.

Он отметил, что «Наша Украина» требует рассмотрения дела об уничтожении памятника Сталина по существу. «Суть этого дела не в повреждении незаконно установленного имущества, а в том, считает ли украинская правоохранительная система и власть в целом возможным установление в Украине памятников палачам украинского народа», - подчеркнул А.ПАРУБИЙ.

Как заявил депутат, «Наша Украина» будет держать это дело на контроле и придаст ему широкую огласку. «Украинский народ будет поименно знать представителей правоохранительной системы и власти, которые оправдывают сталинские преступления и судят украинских патриотов», - подчеркнул А.ПАРУБИЙ.