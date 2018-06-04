«Московская загадка» в деле Гонгадзе и пленках Мельниченко

На фоне возбуждения уголовного дела против экс-президента Украины Леонида Кучмы в СМИ всплыла одна связанная с «пленками Мельниченко» история, в которой много вопросов и мало ответов. Речь идет о неожиданном визите Николая Мельниченко в Москву летом в 2004 года. А сегодня в Украину прибыл человек, чье вероятное участие в этой истории особенно интригует, – Владимир Путин.

Кучма остался, Мельниченко - уехал Напомним реалии того времени.

Июль 2004 года. Кассетному скандалу – три с половиной года. Осенью 2000 года Александр Мороз обнародовал пленки майора госохраны Николая Мельниченко. Украинский политикум пережил шок, скандал получил всемирный резонанс. Те, кого принято называть экспертами, разделились в своих оценках. Одни считают Николая Мельниченко аферистом и изменником, другие – героем. Одни добиваются наказания фигурантов его пленок. Другие призывают посадить майора. Между тем сам Николай Мельниченко выехал за границу, поселился в США. Из Штатов, насколько известно, Мельниченко без большой надобности не выезжает, поскольку по представлению украинских правоохранительных органов он объявлен в розыск по линии Интерпола.

Почему американцы игнорируют интерполовское требование сдать объявленного в розыск Украине?

Говорят: у нас нет соглашения об экстрадиции задержанных с Украиной, потому Мельниченко не арестовываем и не сдаем. Что-то похоже говорит и Европа. Потому Мельниченко изредка вояжирует и туда, и никто его не задерживает, не депортирует в Украину.

В то же время есть страна, которая поддерживает украинскую власть во главе с Леонидом Кучмой и из которой, вне сомнений, скандального майора точно должны депортировать в Украину в наручниках в случае его появления на ее территории. Соответствующее соглашение между этими двумя странами является и действует.

Что это за страна?

Вы не ошиблись, это Россия.

Теперь вопрос: и где вдруг появляется Николай Мельниченко?

Именно так, в России.

Что бы это могло значить? Два фотоснимка. На них – Николай Мельниченко. На первом фотоснимке – он стоит на фоне Кремля и Мавзолея Ленина, держа в руках газету «Время новостей» за 21 июля 2004 года. На другом – на фоне Кремля и собора Василия Блаженного держит «Независимую газету» за тот же день.

Вопрос: как же произошло так, что человек, чье лицо после кассетного скандала знакомо миллионам, человек, объявленный в розыск по линии Интерпола, преспокойно гуляет себе и «делает карточки» на память в столице страны, где документы у вас могут проверить даже просто, если не нравится выражение лица?

Ответ: или Мельниченко находится под прикрытием соответствующих служб этой страны, и тогда абсолютно подтверждается версия, тысячи раз обсосанная в Украине: Мельниченко – агент ФСБ. А следовательно, Кучму он писал по заданию родного руководства, а за кассетным скандалом стоит Россия.

Или…

Или достоверна версия, которую озвучил в печати сам экс-майор: в Москве Леонид Кучма вел переговоры с ним, Николаем Мельниченко, и происходило это под прикрытием, под патронатом или, как удобнее сформулировать в этой ситуации, - под кураторством Владимира Путина и, соответственно, ФСБ.

Конечно, может быть и третья версия. Россия не заказывала кассетного скандала, Мельниченко не работал на ФСБ, напротив, он – агент ФБР, за ним стоят американские спецслужбы, то есть, Кучму «заказали Штаты». Но тогда как-то очень «прикольно» выглядят эти прогулки по Москве «американского спецагента» и его фотосессии на фоне Кремля.

Поэтому вернемся к первым двум вариантам.

…И встретились они в Москве?

За комментарием мы обратились к Николаю Мельниченко. На протяжении последних недель господин Николай дважды дал УНИАН интервью, еще немного комментариев, и, вообще, как видела вся страна с экранов телевизоров, совсем не избегал общения с прессой. Но в этот раз он почему-то не стал ничего комментировать. Лишь заметил, что не раз уже рассказывал о «московской истории» в своих интервью украинским и российским медиа. К этим материалам и посоветовал обратиться.

Действительно, в прессе (от украинских изданий – газеты “Сегодня”, “Комсомольская правда” до российских телеканалов, в частности, НТВ) довольно много сказано Мельниченко на эту тему.

По его версии, история началась по инициативе тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы. После первой, грандиозной волны кассетного скандала напряжение будто бы спало, а следовательно, Леонид Кучма и его окружение могли бы считать, что “отбились”. Но было понятно, что при наличии политической воли у следующего Президента скандал легко будет реанимировать. Конечно, рассуждает Мельниченко, это не могло не тревожить Кучму, поэтому он не оставлял надежды “договориться” - уничтожить записи и, соответственно, списать дело в прошлое.

Так на Мельниченко, утверждает он, вышли «люди из Москвы». Предложили от имени Кучмы провести переговоры на «их площадке», то есть, в Москве. Гарантировали, что перговоры будут безопасными и, понятно, с полной гарантией конфиденциальности.

Что происходило дальше?

По версии того же Мельниченко, он прибывает в Москву. Встречается с «посланцами» от Кучмы. Первым, утверждает Мельниченко, был Игорь Бакай (на то время – руководитель «ДУСи», то есть, Государственного управления делами). За передачу записывающей техники и оригиналов записей, по версии Мельниченко, ему было предложено Бакаем 100 миллионов долларов. Два из этих ста миллионов наличными, говорит, были переданы сразу. Дальше в переговорах, по версии Мельниченко, принимали участие тогдашний глава СБУ Игорь Смешко и его первый заместитель Владимир Сацюк. Что было дальше, почему переговоры внезапно оборвались, если они велись так активно и уже зашла первая “предоплата”, мы не знаем.

Но вопросы остаются.

Другая статья – и срока давности уже нет...

Самый главный вопрос – действительно ли происходили такие переговоры в Москве?

На самом ли деле ФСБ обеспечивала “сопровождение”? Летал ли Игорь Бакай в Москву самолетом, который принадлежит Госуправделами, и, если летал, знал ли об этом Леонид Кучма? Если передавались упомянутые миллионы долларов наличных Мельниченко, куда они делись? Наведывались ли в Москву в тот же период Смешко и Сацюк, и, если наведывались, что это значило – Бакая как переговорщика отстранили от “процесса” или просто эсбэушное руководство бросили на “усиление” переговорной “группы”?

Если все эти факты подтвердятся, для Леонида Кучмы вырисовывается картина еще мрачнее, чем ее многие будут нарисовать ему сегодня в Украине. Потому что это значит, что господин Кучма нисколько не сомневался в подлинности “пленок Мельниченко”. Конечно, публично он возмущался, удивлялся “фальшивкам”, но реально все признавал, потому и боялся правды и пытался уничтожить доказательства своих “деяний”. И, главное, не просто сомневался, а действовал – пытался подкупить главного “записывальщика” и уничтожить записи. А это уже влечет за собой совсем другую статью, чем экс-президенту инкриминируется сегодня. А главное – по этой статьей, в отличие от инкриминируемой Кучме, срок давности при определении ответственности не закончился.

Если смотреть с этой точки зрения, то намного более содержательными выглядят и очные ставки между Леонидом Кучмой и Николаем Мельниченко. Легко представить себе, как Мельниченко в свойственной ему “деликатной” тональности (вспоминаете, его комментарий по поводу того, что Леонид Кучма отказывается от очной ставки – “а что там его спрашивать, фейсом о тейбл, да и весь разговор”?) интересуется мнением Леонида Данииловича относительно этого дела.

А еще следователь может спросить: “Отправляли ли вы к Мельниченко Бакая и снаряжали его на дорогу парой-тройкой миллионов долларов?” “Знакомы ли вам фотокарточки, где Мельниченко вот возле Ленина в Москве стоит? Не мог ли показывать их вам Бакай как доказательство того, что встретился с Мельниченко?”

И продемонстрировать те же фотоснимки.

Может, из-за того и пришлось останавливать очные ставки адвокатам Леонида Кучмы под предлогом того, что “у Мельниченко в часах вмонтирована камера и он все записывает”? Ведь в такой ситуации мгновенно не сориентируешься.

Леонид Кучма как опытный преферансист не может не просчитывать ходов заранее. А следовательно, наверное, допускает, что когда у него на руках карты слабенькие, то у противника могут быть куда сильнее.

Скажем, если это все правда, то есть ли гарантия, что, где-то в Москве тот же Бакай уже не “раскололся” и не разговорился? Ведь на нем до сих пор “висят” абсолютно конкретные уголовные обвинения и почему бы в обмен на спокойную жизнь ему немного не “рассказать” о днях минувших?

…Леонид же Данилович теперь точно не знает, что там в голове у Виктора Федоровича, и зачем реанимирует все это дело. Ходил же в гости на Банковую, чай пили, о судьбе страны говорили, о будущем. А затем... бах, пожалуйте, Леонид Данилович, в Генпрокуратуру, посмотрите в глаза Мельниченко и все такое. Поэтому если команду “посадить” Кучму уже отдали, Леонид Данилович прекрасно понимает, что того же Бакая легко возьмут и прищемят за одно место. И берут сомнения, что тот будет терпеть боль (образно говоря) ради своего прежнего шефа.

Есть вопрос, Владимир Владимирович...

Наконец, последнее. Разве не сегодня, когда Владимир Владимирович Путин находится в Киеве, стоило бы услышать и его мнение по этому поводу?

Что он знает об этой истории?..

Если Мельниченко, находясь в интерполовском розыске, устраивал фотосессии на Красной площади, что это значит? Он таки агент ФСБ? Или более правдива ли история, изложенная самим Мельниченко?

Конечно, Владимир Владимирович может “съехать” с обеих версий. Например: да бред это все, просто проморгали наши “ребята” вашего майора, этого как там его... забыл фамилию. Вы что, мол, думаете, мы такими глупостями интересуемся? Но нужны вы нам со своими мельниченками.

Одно слово, интересно послушать Владимира Владимировича.

Александр Калиниченко