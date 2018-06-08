Следующая фаза ”кризиса элит”: настоящий финал впереди

1 июня, закрывая парламентское заседание, на котором были одобрены все необходимы для досрочных выборов законы, первый вице-спикер господин Мартинюк с облегчением объявил, что на будущей неделе ВР продлит работу, и в ближайшее время в составе даже более чем 300 депутатов.

2 июня о необходимости продолжения работы парламента – разумеется, ради принятия необходимых для экономики законов, включая и “чрезвычайные” для села, пострадавшего от засухи, - заявил премьер-министр Янукович.

Все это – без учета того, что оппозиционные силы, как и обещали, провели съезды и лишили депутатских полномочий своих депутатов, как по их собственным заявлениям, так и без них.

С этого момента оппозиция считает Верховную Раду пятого созыва окончательно нелегитимной. А представители коалиции – наоборот. Причем даже не обращают внимания на тот факт, что, как минимум, по состоянию на 2 июня все еще продолжал действовать второй указ президента о роспуске ВР.

Логика коалиции не так давно озвучена. Она заключается в том, что “перебежчики” от БЮТ и “Нашей Украины” обжалуют в судах прекращение своих полномочий съездами. И те им эти полномочия вернут, особенно после того, как всю судебную систему коалиция передала в управление Высшему совету юстиции, в который уже вошел господин Медведчук.

Кроме того, поскольку в судебном порядке члены ПППУ обжалуют “обнуление” списков “Нашей Украины”, - то ожидается, что обновленный состав ЦИК просто подтвердит полномочия 44 резервных “промышленников”. Следовательно, к уже имеющимся в настоящее время 260 коалициантам добавится ровно столько, сколько нужно для сохранения легитимности парламента.

Тем временем Конституционный суд получит возможность продлить рассмотрение так и не отмененного указа Президента от 26 апреля и признать его нелегитимным не только в части о досрочных выборах (которая в настоящее время вроде бы никого уже не интересует), а главным образом – в части, касающейся прекращенных Ющенко полномочий ВР пятого созыва.

Помешать этому Президент не может учитывая соглашение о назначении досрочных выборов лишь на 30 сентября, в связи из чем он должен издать следующий указ лишь в конце июля – начале августа. Да и то в случае появления “юридических оснований” для роспуска ВР в соответствии лишь с 82 ст. Конституции.

А именно отсутствие таких оснований собирается и в дальнейшем демонстрировать коалиция.

Более того, если судебная система и ЦИК, где коалиция сохранит большинство, поможет в этом деле, то в парламенте будет заседать уже сугубо антипрезидентское конституционное большинство, которому даже словом не будет мешать оппозиция.

Собственно говоря, сложится именно та ситуация, одна лишь угроза которой привела к политическому кризису. С той разницей, что назвать ее “узурпацией власти” президенту теперь будет сложно, поскольку оппозиция добровольно сложила с себя полномочия.

Понятно, что при этих условиях коалиция, что, собственно, и будет составлять весь парламент, сможет свободно заниматься и импичментом Ющенко, и изменениями в Конституцию, которые, между прочим, согласно нынешнего текста Основного закона, Президент не должен подписывать.

Все это, очевидно, и планируется, - если этому не помешают внутренние противоречия в коалиции, а также если Президент Ющенко раньше, чем предусматривается соглашением, не одобрит указ об объявлении досрочных выборов на основании решений съездов “Нашей Украины” и БЮТ, которые считает достаточными юридическими основаниями.

Впрочем, издать такой указ Ющенко успеет по крайней мере до 24 июня в любой момент, как только увидит следующие опасные действия ВР, которые будут противоречить “соглашению трех”. Более того, формулировка заключительных положений изменений к закону о бюджете, которыми выделяется финансирование выборов, довольно расплывчато указывает на “юридические основания” для объявления этих выборов. Поэтому Ющенко будет иметь право, подписав данный закон, требовать от правительства соответствующего финансирования независимо от даты и формулировки оснований для выборов.

Кстати, в то время, как продолжается действие указа от 26 апреля, - финансирование должно идти, согласно изменений в бюджет, на выборы, назначенные именно на 24 июня. И готовиться к ним должен уже новый состав ЦИК...

Понятно, что все это прекрасно осознают в руководстве коалиции, но продолжают действовать по собственному алгоритму. Даже не ввиду того, что идея о доведении своего состава до более чем 300 депутатов потребует времени и довольно тяжелой и длинной судебной борьбы за мандаты для “перебежчиков”, которая, скорее всего, закончится лишь в Верховном суде. Который коалиция пока что к рукам еще не прибрала.

Поэтому какой смысл в объявленном на 3 июня заседании согласительного совета коалиции и вероятном продолжении работы ВР в нелегитимном составе на будущей неделе?

Смысл один: не дать Президенту повод начать отсчет 30 дней недееспособности парламента, который не сможет собираться на пленарные заседания. И хотя спикер Мороз вроде бы пообещал, что в случае «сдачи» оппозицией более 150 мандатов парламент не будет упираться и не будет заседать, - однако подход к заявлениям оппозиционеров и поиск их изменников не позволяет доверять этим словам Мороза.

В то время как можно полностью доверять нежеланию руководителей ВР подвести дело под пункт 90 статьи Конституции. Чем Ющенко, понятно, охотно воспользовался бы в следующем указе, не ожидая конца июля.

Кстати, сама по себе конституционная норма о том, что парламент может на протяжении месяца не собираться на пленарные заседания (не говоря уже о практической демонстрации этого факта), - не позволяет и Конституционному суду при рассмотрении указа президента относительно роспуска ВР отрицать саму теоретическую возможность прекращения полномочий Верховной Рады. Хотя бы уже на основании принципа непрерывности функционирования института законодательной и представительской власти. То же касается и случая, созданного сокращением кворума ВР до менее чем 300 голосов.

Это, между прочим, дополнительно характеризует “качество” действующей украинской Конституции и “дальновидность” ее авторов. И одновременно ставит крест на призывах действовать в “правовом поле”, - хотя его фактически не существует с момента принятия фальшивого Основного закона.

В нашем же нынешнем случае все это свидетельствует, что хотя коалиция и продолжает играть очень радикальную антипрезидентскую игру и даже рассчитывает на достаточно остроумный ее “эндшпиль”, но доиграть до него ей будет не так легко. И не только из-за препятствий со стороны Президента или судебной волокиты.

В настоящее время мы должны получить чистый эксперимент самостоятельного труда “коалиции национального единства” под руководством Януковича и Мороза. Что, кроме желания устранить Ющенко и провести одновременно, а лучше – вместо досрочных парламентских – президентские выборы будет объединять их?

Еще и при том, что принимать законы, даже считая себя легитимным, для этого парламента не имеет смысла, по крайней мере, пока большинство не соберет 300 ожидаемых голосов. Ведь Президент их не подпишет уже автоматически...

Коалиция может принимать постановления, которые правительство будет считать законами. Если те его будут удовлетворять. Но даже такая деятельность нелегитимного парламента, который уже проработал в подобном режиме два месяца, в последнее время кажется все более проблематичной.

Уже знаменитое выступление на последнем заседании ВР экс-спикера коммуниста Ткаченко относительно необходимости отправить в отставку и руководство парламента, и правительство, а вместо этого “договориться” всем лидерам пяти (не трех!) фракций и расставить в новоизбранных органах вице-спикеров и віце-премьеров от всех них, - показательно само по себе.

Этот “наивный” крик души свидетельствует, что кое-кого в коалиции одинаково достали как договоренности между Ющенко и Януковичем, так и тайное сотрудничество Януковича с Морозом. “Рядовые”, “маленькие” коалиционеры готовы к бунту, поскольку – и это показал спор относительно последних изменений в бюджет – на практике учитываются лишь интересы больших олигархов, которые уже начинают “съедать” состояния более мелких “коллег”.

А впереди – перспектива еще хуже, поскольку Янукович, торгуясь со своими партнерами по коалиции за места для них в своем будущем блоке, может выставить и совсем непомерную экономическую цену ожидаемых постановлений.

С другой стороны, нацеливаясь даже на президентские выборы (если дело с приобретением 300 голосов для импичмента и изменений в Конституцию выгорит), - коалиция будет раскалываться по вопросу рейтинга для каждого из своих кандидатов...

Одно слово, в том, чтобы увидеть самим и дать посмотреть на этот процесс гражданам заинтересованы и Президент, и оппозиция. Конечно, ради использования еще и этого “зрелища” для досрочных парламентских выборов, где им теперь в любом случае нужно добывать лишь победу.

А поскольку влиять на внутрикоалиционные процессы, кроме как прекращать их очередным указом, президент практически не способен (и здесь, понятно, вряд ли ему поможет тот же реанимированный Медведько), - ожидание желаемого раскола коалиции является очень рискованным для оранжевых. По приведенным выше причинам.

Но по крайней мере можно утверждать, что последняя фаза парламентского кризиса может оказаться не только интересной для политических гурманов, но и объективной с точки зрения внутренней трансформации украинского истеблишмента.

Хотя и это – лишь шаг до завершения “кризиса элит”, настоящий финал которого еще далеко впереди. Там, где публичный “общественный договор” будет удовлетворять и сами элиты без тайных заговоров.

Ирина Погорелова