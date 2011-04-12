Новация, которую навязывают Украине, уже прижилась и в Европе, и в РФ

Председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь КОГУТ прогнозирует, что отмена в новом избирательном законе графы «против всех» в бюллетене вызовет определенное невосприятие в обществе, но это является положительным шагом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Очень важным и принципиальным является отказ от голосования «против всех». Но, очевидно, в Украине будет очень специфическое отношение к этому», - сказал он. И.КОГУТ объяснил это тем, что общество, не имея выбора, все равно вынуждено будет кому-то отдавать свои голоса. «Теперь надо будет более тщательно и более требовательно относиться к тем, за кого голосуешь. Я понимаю, что это ставит в очень непростую ситуацию украинских избирателей, но это стандарт», - сказал он. При этом И.КОГУТ добавил, что от графы «против всех» отказалась не только вся Европа, но и наш сосед - Российская Федерация.

Проблемным вопросом, по его словам, остается норма в законопроекте относительно голосования на дому. По словам И.КОГУТА, она останется такой, как и была, но нет четких правил, как избиратели будут голосовать на дому.

В то же время, добавил он, позитивом предложенных положений законопроекта является ограничение права отмены регистрации кандидатов в депутаты. «Над этим и дальше надо работать. Но теперь эта позиция выглядит как воспринимаемая», - добавил И.КОГУТ. По его словам, приемлемым является также и предложение, что каждый участок может иметь только 0,5% процента дополнительных бюллетеней, а также невозможность отказа от участия в выборах в случае, если бюллетени уже напечатаны. «Очень хорошо было, если бы эта позиция касалась и невозможности снятия регистрации в случае, если бюллетени уже напечатаны», - добавил эксперт.