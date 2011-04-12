РФ хочет возродить российскую империю на основе Таможенного союза?

Эксперты считают, что Российская Федерация стремится возродить российскую империю на основе Таможенного союза.

Такое мнение высказали эксперты в ходе опроса, проведенного Институтом Горшенина на тему: «Что для Украины выгоднее – создание ЗСТ с Евросоюзом или вхождение в ТС с РФ?». Опрос проводился в преддверии визита в Украину премьер-министра России Владимира ПУТИНА.

Заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ считает, что дискуссия вокруг Таможенного союза продиктована исключительно национальными интересами России. «Предложения вхождения в Таможенный союз звучат очень настойчиво по одной только причине – это в национальных интересах России», - отметил он. По словам В.ЧАЛОГО, российские экономисты давно уже проанализировали ситуацию и пришли к выводу: чтобы активно развивать внутренний рынок в рамках общего таможенного пространства, объём рынка нужно расширить. «А для Украины, которая сделала закреплённый законодательно выбор в сторону европейской интеграции, даже секторальная интеграция с Таможенным союзом может создать существенные проблемы на европейском направлении. В связи с этим предложенная формула «3+1», не наполненная каким-то содержанием, – это просто желание потянуть время и попробовать усидеть «на двух стульях», - отметил он.

В.ЧАЛЫЙ высказал мнение, что приезд премьер-министра России В.ПУТИНА, будущего кандидата в Президенты России, несколько скорректирует оптимистический взгляд украинского руководства «в смысле готовности России воспринимать очень долгие перспективы обсуждения формата взаимодействия с Таможенным союзом».

Между тем народный депутат Украины Степан КУРПИЛЬ полагает, что Украина должна двигаться в европейском направлении. «Нет никакого сомнения, что для Украины более выгодна Зона свободной торговли с ЕС и статус ассоциированного члена Евросоюза. Это не устраивает Россию, и в последнее время её руководство предпринимает активные действия, чтобы воспрепятствовать этому. Но все аргументы российской власти связаны с одним – они хотели бы удержать Украину в сфере своего влияния и на основе Таможенного союза в какой-то мере возродить российскую империю», - считает парламентарий.

Однозначного ответа на вопрос, какое же направление сегодня является для Украины более реалистичным, по мнению депутата, пока нет. «Трудно сказать, что по этому поводу на самом деле думает украинское правительство. На днях Президент в своём послании впервые по существу подтвердил, что Украина ведёт переговоры о Таможенном союзе. Но представители ЕС неоднократно подчёркивали, что Украина не может быть одновременно в ТС с Россией и в ЗСТ с Европейским Союзом. Кроме того, у нас есть обязательства по ВТО. Так что трудно сказать, что подразумевается в заявлении Президента – это игра с Евросоюзом, чтобы выторговать более выгодные условия для Украины, то ли на самом деле Президент склоняется в сторону России», - сказал депутат.

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ считает, что для Украины рынок ЕС является определяющим в своём экономическом развитии. «Там большие объёмы взаимной торговли, составляющие десятки миллиардов долларов. Там есть определённая группа высокотехнологичных товаров, мы заинтересованы поставлять туда продукцию нашей пищевой промышленности, аграрную продукцию. Главная проблема – отстоять наши интересы в экономической сфере, чтобы это была не дорога с односторонним движением только в пользу Европейского Союза, но были учтены интересы и украинского производителя», - отметил эксперт. При этом он отметил, что нужно понимать, что на Украину будет осуществляться серьёзное давление со стороны России, которое будет только усиливаться в связи с подготовкой к их избирательной кампании. Он уверен, что для Украины сегодня реальнее тот вариант, на который она сама сделает ставку. «Насколько мне известно, 90% документов по ЗСТ с Евросоюзом уже согласовано. Россия нам предлагает иной путь развития – Таможенный союз. А кто-нибудь вообще видел, какие там правила, анализировал, что это такое и что оно принесёт для экономики? А есть ещё правила ВТО, которые сейчас действуют на территории Украины. Если ты не применяешь правила ВТО, под которыми ты подписался, тебя ждут серьёзные штрафы и штрафные санкции за их нарушение», - резюмировал эксперт.

По мнению народного депутата Украины Владимира ВЕЧЕРКО, выгодными для Украины могут стать оба формата. «Если правильно рассуждать, то выгоден и Таможенный союз, и Зона свободной торговли. Только чтобы были определены правила изначально. Какие правила в ЗСТ – не односторонние, те, которые Европа хочет, и какие правила в Таможенном союзе – не те, которые Россия хочет. Надо свои интересы выдвигать, и тогда будет выгодно и ЗСТ, и Таможенный союз», - подытожил парламентарий.

В среду, 13 апреля, в Институте Горшенина эксперты обсудят данную тему в рамках круглого стола.