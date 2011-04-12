Наливайченко: власть создает условия для коррупции в системе госзакупок

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что предложения народных депутатов из провластного большинства к законопроекту о государственных закупках расширяют существующие в нем коррупционные возможности.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Власть очень остро говорит о борьбе с коррупцией и в то же время создает лучшие условия для нее в системе государственных закупок. Это – нескрываемая, дерзкая кража денег у педагогов, медиков, военнослужащих», – отметил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО обратил внимание, что по данным Контрольно-ревизионного управления, объем ущерба, наносимого государству в результате «серых» и «черных» схем при осуществлении госзакупок у одного участника, достигает 10 млрд. грн. «И при нынешней власти такие сделки увеличились и интенсифицировались», - заметил он.

«Наша Украина» требует, чтобы Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией провел проверку законности и экономической эффективности разрешений Министерства экономики на проведение закупок у одного участника, только в первом полугодии 2010 года было выдано 2600 таких разрешений.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что народные депутаты от «Нашей Украины» не будут голосовать за предложенные властью изменения к законопроекту №7532 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок». Предложения от депутатов большинства, вынесенные на второе чтение данного законопроекта, расширяют существующие в нем коррупционные возможности, добавил он.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕКО, законопроект предлагает вообще вывести из-под действия закона государственные предприятия и хозяйственные общества, государственная часть в уставном фонде которых превышает 50%, а также коммунальные унитарные предприятия. По оценкам международной организации Transparency International, в результате этого, за рамки тендеров будет вынесено до 70% контрактов на сумму 7 млрд. евро в год.

«В законопроекте нет ясности и относительно порядка применения процедуры закупки у одного участника. Норма об исключительности такой процедуры исчезает, а условия ее применения предусматривают отдельный порядок для предприятий в сфере естественных монополий и ЖКХ», - отмечает “нашеукраинец”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что беспринципная позиция власти относительно принятия антикоррупционного законодательства уже привела к замораживанию транша Европейского Союза с целевой помощью нашей стране в размере 126 млн. евро, и является одним из главных препятствий на пути к европейской интеграции Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 марта приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок”.