«Наша Украина» подозревает, что Тимошенко и Мороз ”сначала заявили, а затем написали”

По состоянию на 10.00 «Наша Украина» не получала проект доработанного коалиционного соглашения.

Об этом УНИАН сообщила руководитель Информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ (УНИАН: 15 мая лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что проект коалиционного соглашения будет готов к вечеру того же дня.

Вместе с тем Т.МОКРИДИ не исключает, что проект в ближайшие часы может появиться: «Зная практику украинского политикума - сначала заявить, а затем написать, не исключаю, что в течение одного-двух часа документ появится в офисе (“Нашей Украины”)”.

Она сообщила, что «Наша Украина» продолжает работу над проектом согласованного коалиционного соглашения. По ее словам, на сегодняшний день этот документ уже насчитывает более 90 страниц. Наработаны две из четырех частей – программа деятельности коалиции и регламент.

По словам Т.МОКРИДИ, над доработкой документа работают рабочие группы из представителей “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ по разным направлениям. В то же время, по ее словам, к четвертой части о распределении сфер ответственности никто еще не приступал, «поэтому заявления подписать сегодня-завтра являются очень поспешными».

Как сообщал УНИАН, 15 мая рабочая группа БЮТ, "Нашей Украины" и Соцпартии согласовала проект соглашения о формировании коалиции.

Как сообщил первый секретарь политического совета СПУ Иосиф ВИНСКИЙ, в проекте соглашения нет фамилий претендентов на государственные должности, а лишь установлена процедура кадровых назначений.

Позже И.ВИНСКИЙ объяснил, что БЮТ отходит 50% пакета должностей. "Половина - у БЮТ, у нас - одна седьмая, а все остальное - "Наша Украина", - сказал И.ВИНСКИЙ.

Он сообщил, что по состоянию на вечер понедельника проект соглашения полностью готов, и он уже его завизировал, предварительно согласовав это решение с лидером СПУ Александром МОРОЗОМ.

"Сейчас я еду к ТИМОШЕНКО, думаю, завизирует она, потом передадим проект на подпись в НСНУ", - сказал И.ВИНСКИЙ.

Отвечая на вопрос, когда ожидается подписание проекта представителями БЮТ и "Нашей Украины", И.ВИНСКИЙ сказал: "ТИМОШЕНКО пообещала до утра. Когда "Наша Украина" - не знаю".