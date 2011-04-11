Тимошенко: прокуратура превращается в дешевое пиар-агентство

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Генеральная прокуратура не возбуждала в отношении нее уголовного дела по факту превышения власти во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня в комментарии журналистам после посещения Генеральной прокуратуры.

«Нет постановления о возбуждении уголовного дела – нет дела. Оно есть, только, к сожалению, в пиар-сообщениях отдельных работников Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура превратилась в дешевое пиар-агентство действующего Президента», - сказала она.

Лидер партии «Батькивщина» также сообщила, что когда сегодня приехала в Генеральную прокуратуру, оказалось, что следователи не знают о возбуждении нового уголовного дела.

«Потом они долго звонили, и им сказали, что постановление со временем привезут. Мне сказали час подождать, я час подождала, никто никаких постановлений о возбуждении уголовного дела не привез. Сказали, что нужно еще немножко подождать, и мне привезут постановление для ознакомления. Но вскоре позвонил легендарный НЕЧВОГЛОД и сообщил, что постановления о возбуждении уголовного дела нет. Его просто не успели сфальсифицировать под каждую пресс-конференцию», - сказала она.

Обращаясь к журналистам, она отметила: «На этом факте вы очень хорошо видите, что все это фальшивка, все это является пустым пиаром, что все это делается не в прокуратуре, а в кабинете ЯНУКОВИЧА, что все это под очередные политические события».

«Я единственно боюсь, что в такой спешке сегодня объявляли о новом уголовном деле по газовым соглашениям для того, чтобы завтра под прикрытием якобы неправильно подписанных газовых соглашений продолжать сдавать украинские национальные интересы», - предположила Ю.ТИМОШЕНКО. (12 апреля Украину с рабочим визитом посетит глава правительства РФ Владимир ПУТИН – УНИАН.)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 апреля, первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения власти и служебных полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и Российской Федерацией на поставки и транзит газа.